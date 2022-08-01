茂林小米豐收祭 族人挺「祖邁市長」

「茂林後援會」到場為「祖邁」市長加油打氣。 （記者蘇福男攝）

2022/08/01 05:30

陳其邁受邀參加 宣布多項重要建設執行進度 公車式小黃解決族人就醫問題

〔記者蘇福男、王榮祥／茂林報導〕茂林區Takyubanɨ茂林部落小米豐收祭昨熱鬧登場，「祖邁」（多納魯凱族音「Comay」，意指「黑熊」，代表勇氣、智慧）市長陳其邁應邀回部落參與祭典，他向族人宣布茂林多項建設的執行進度，歡迎遊客來觀光。

祖邁指黑熊 代表勇氣與智慧

以小米為主要農作的魯凱族，將祭典作為年度的終止，透過傳統儀式表達對上天與祖先的感謝，並祈求來年能豐收，今年Takyubanɨ茂林部落小米豐收祭在情人谷溫泉會館旁大草皮舉行，前天下午由婦女編花環、搗年糕和成年禮與月亮約會圍舞揭開序幕，重頭戲起煙、傳統圍舞、分配貢賦和競技文化比賽昨天熱鬧登場，陳其邁受邀參與。

會場掛布條 支持陳其邁市長

茂林屬於傳統深藍的行政區，豐收祭會場罕見地掛起布條表達支持陳其邁，「茂林後援會」也到場為「祖邁」市長加油。

陳其邁表示，高雄三個原鄉包括那瑪夏、桃源和茂林，其中，茂林有三個里三個部落，各有不同特色亮點，尤其有溫泉，也有很多觀光資源，族人非常熱情，歌唱得特別好。

布魯布沙吊橋 明年編經費整修

他表示，市府在茂林目前有幾項重大建設在進行，包括布魯布沙吊橋一、廿年無法解決的問題，市府明年編列一二○○萬元經費整修；高一三二線道年底將完工；情人谷溫泉會館年底也將和紫斑蝶雙年祭一起開幕；部落希望興建青年會所，三個月內已編列預算，另公車式小黃也解決了族人的就醫問題。

今原民日 穿原民服免費搭捷運

此外，今天是八一原住民族日，高市府宣布即日起至八月廿八日，穿著原民族服預約搭乘每週六、日的夕陽及亞灣航班，坐渡輪享兩百元優惠；今天穿著半身或全身原住民族服，即可免費搭乘捷運、輕軌、市區公車，七處市立游泳池也有優惠。

「祖邁」市長陳其邁（右一）參加茂林部落小米豐收祭，與族人手牽手一起跳起傳統圍舞。（記者蘇福男攝）

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