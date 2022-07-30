首座結合公園綠地 右昌公托啟用

高雄市長陳其邁參觀右昌公托中心，也坐起滑步車和小小孩合影。 （記者許麗娟攝）

2022/07/30 05:30

位於楠梓右昌森林公園內 陳其邁：高市弱勢優先收托比例30％ 為六都最高

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市首座與公園綠地結合的右昌公共托嬰中心昨天熱鬧開幕，市長陳其邁表示，上任後兩年拚四年的重要政策，就是提高公共化教保服務，高市也首創弱勢孕婦免費搭計搭程車產檢，並將新手爸媽第一胎月嫂服務增至一二○小時，希望年輕家庭能敢生、多生。

運用森林公園場地 供幼童使用

右昌公托中心為全市第三十一座公托、位於楠梓區右昌森林公園內，由中央的前瞻基礎建設計畫與地方共同出資約一千四百萬元建造，並委託台灣兒童及少年福利促進學會經營，運用森林公園原有的解說中心場地，規畫分齡照顧的托育空間，而戶外的綠地也將成為幼童遊戲、奔跑的場景。

今年增22座公托 年底前達53座

高雄市今年再增加廿二座公托，年底前將達到五十三座目標，楠梓區因產業轉型吸引更多就業人口，除昨天開幕啟用的右昌公托，也將再增加位於後勁國小的公托共兩處，加上楠仔坑運動中心動土、規畫新建藍田國小等，將成為高雄的科技新城。

增加久任獎金 留住專業人才

陳其邁表示，高雄市弱勢優先收托的比例達到卅％為六都最高，配合中央在八月起將公共托育的家長負擔從五千元降到三千五百元、弱勢家庭則降到一千五百元，在零至六歲國家跟你一起養的政策下，希望高雄市的公共化教保服務能夠達到四十％目標。

除了提升公托的量，高雄市也提高公托比到一比四，公托專業人員的薪資不僅增加四千六百元，並增加久任獎金，希望有更多人才留在公托服務，同步提升品質。

右昌公托是高雄市第卅一座公托中心，設置專業的分齡托育空間。 （記者許麗娟攝）

右昌公托位在右昌森林公園內。 （記者許麗娟攝）

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