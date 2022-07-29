已故藝術家黃土水作品 山本悌二郎銅像將返台

駐日大使謝長廷（左）代表高雄市府，與佐渡市長渡邊龍五（右）簽署MOU。 （駐日台灣文化中心提供）

2022/07/29 05:30

橋頭糖廠現代化推手 駐日大使謝長廷與日本佐渡市長簽署MOU 銅像9月重回高雄

〔記者黃旭磊／高雄報導〕日人山本悌二郎一百廿年前打造台灣首座現代化糖廠橋頭糖廠，由一九二九年「甘露水」作者已故藝術家黃土水雕刻的山本悌二郎銅像，預計九月重回高雄，由高美館典藏修復，並將翻製銅像立於橋仔頭糖廠社宅事務所玄關、山本生前辦公原址，也會回送翻製品給佐渡市保存。

高美館典藏修復翻製 送佐渡市保存

我國駐日大使謝長廷七月廿七日代表高雄市政府與日本佐渡市長渡邊龍五簽署MOU，敲定將佐渡市真野公園內山本悌二郎銅像，迎回最初放置高雄地點，接續日本創業家於一九二九年協助開發台灣糖業歷史軌跡。

徵求佐渡市民意見 促成銅像返台

渡邊市長於簽約儀式中表示，山本悌二郎出身佐渡，對台灣近代化有所貢獻，感到十分光榮，此次合作曾對外公開徵求佐渡市民意見，最終順應民意促成銅像返台，希望藉此傳承讓台日共同守護這一份珍貴歷史記憶。

山本悌二郎 開啟台灣製糖工業

市長陳其邁說，橋仔頭糖廠是台灣首座現代化糖廠，一九○一年起矗立於橋頭，開啟台灣製糖工業，當年帶動經濟發展有如台積電「護國神山」，而山本悌二郎來到橋仔頭探勘選址、興建督工到營運，「橋仔頭糖廠」就是由山本一手塑造。

銅像回歸由曾任高雄市長謝長廷等人引介促成，去年十二月謝長廷與陳其邁會勘糖廠燃起契機，事後，由陳其邁親筆致信佐渡市府表達希望讓銅像賦歸期待，歷經半年密集磋商，佐渡市首肯簽署文化交流MOU。

黃土水 台籍首位入選帝國美術院美術展覽會

高雄市文化局指出，銅像作者黃土水曾於一九二一年以「甘露水」入選帝國美術院美術展覽會，創下台籍藝術家首例，而一九二九年高雄仕紳為紀念當時已升任日本農林大臣的山本，將黃土水製作石膏胸像翻製成銅像，矗立於橋仔頭糖廠社宅事務所玄關，一九五九年銅像被送回山本故鄉佐渡，放置於真野公園至今。

山本悌二郎銅像目前放在日本佐渡市真野公園。 （駐日台灣文化中心提供）

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