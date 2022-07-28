旗津星空隧道 10光影動畫網美打卡點

旗津星空隧道新增十種沉浸式體驗，坐著、躺著拍都很美。（觀光局提供）

2022/07/28 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕旗津變得更浪漫好玩！繼夢幻的「旗津版」藍眼淚後，觀光局再次打造沉浸式體驗空間，將旗津星空隧道幻化成繽紛色彩的光廊，新增十種主題，包括藍色多瑙河、海底極光等昨起開放。

觀光局打造沉浸式體驗空間

開鑿於日治時期、穿透旗後山的旗津隧道，原為一條軍事戰備隧道，二○○五年整建成星光隧道，隧道內鋪設木棧道，內壁飾以十二星座的夜光彩繪及漂流木、蓄光石等素材打造點點星空下的浪漫之感。

全長88米 營造出奇幻空間

觀光局說，通往絕美大海與峭壁的旗津星空隧道，長八十八公尺，此次重新打造沉浸式體驗空間，如「海底極光」勾勒出充滿無邊幽暗的海底世界；「旗津趣」展現旗津海天一色，在夕陽下看著大船入港；「螢火蟲世界」營造小小螢火蟲穿梭於隧道中，如穿越時空隧道來到童年時光。

開放時間上午10點到晚上10點

此外還有藍色多瑙河、雷神降臨、穿梭、程式碼、聖誕節、歡樂煙火、雙十國慶等共十種不同主題光影動畫沉浸式體驗，營造出奇幻空間打卡場域，坐著拍躺著拍都好看。昨天起正式開放，開放時間為上午十點至晚上十點。

高市觀光局長周玲妏表示，旗津越來越受遊客喜愛，高市府投入很多經費，建構浪漫的景點及舉辦活動，除旗津星空隧道外，馬雅各自行車道、網美步道、休憩涼亭、彩虹教堂及貝殼館周邊等設施，也已陸續跟大家見面。

旗津星空隧道新增十種沉浸式體驗。（觀光局提供）

旗津星空隧道新增十種沉浸式體驗，坐著、躺著拍都很美。（觀光局提供）

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