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    首頁　>　高雄市

    柯志恩提第二條過港隧道 挨批沒做功課

    2022/07/28 05:30

    去年七月就委外可行性評估

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市長參選人柯志恩前天訪旗津，提到興建第二條過港隧道，要與輕軌旗津線一樣趕快籌畫，遭民進黨議員簡煥宗質疑，第二條過港隧道去年七月就委外可行性評估了，要柯「做好功課再來」！對此，柯志恩昨反駁表示，她當然知道市府有在做可行性評估，是認為應該更加速。

    柯志恩反駁 促市府應加速興建

    柯志恩前天造訪旗津強調，旗津對外交通困境是她所關心重點，目前過港隧道的「延壽工程」雖已完工，但為了旗津未來發展，興建第二條過港隧道，要與輕軌旗津線一樣趕快籌畫。

    對此，民進黨旗鼓鹽選出的市議員簡煥宗指出，柯志恩走了一趟旗津後，得出結論是旗津第二條過港隧道跟輕軌要趕快規劃；但他想提醒柯志恩，第二條過港隧道，去年七月就委外進行可行性評估，明年六月評估報告就會出來！

    對於第二條過港隧道陷入藍綠口水戰，柯志恩反駁說，這是藍綠的共識，本來就要給旗津人一條更快速、與外界聯絡溝通更好的計畫。她是告訴大家，除了可行性評估，接下來還有綜合規畫評估、環評及很多設計，應把時間縮得更短，讓旗津人可以更快有安全回家的道路。

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