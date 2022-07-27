中山大學仁武校區有史前遺址？ 高市文化局︰環評考古調查 未發現遺址

2022/07/27 05:30

〔記者洪定宏、方志賢、黃旭磊／高雄報導〕中山大學仁武校區及被規劃為「都市森林浴場」的軍備局西營區，目前正施工整建，文史專家卻在這片廣達四十公頃的土地，宣稱發現高雄最大「史前遺址」，因為內有距今四百年至兩千年的陶片及陶製斷手環，呼籲中山大學暫緩施工，市府儘速擬定「考古遺址保存計畫」。

文史專家籲暫緩施工

文化局強調，中山大學在環評階段，已委託考古學者調查，雖曾發現史前陶片，但經文獻檢索及地表調查，判斷場址內無人類史前或歷史時期文化遺留存在，所以工程不影響文化資產保存，因而通過環評審查。

文化局指出，已要求中山大學依文化資產保存法規定，後續若發現具古蹟、歷史建築、紀念建築及聚落建築群價值的建造物、疑似遺址或具古物價值者，須立即通報並停工。中山大學表示，一切均依照相關法規配合辦理。

位於仁武區的原國防部仁武新兵訓練中心面積四十公頃，南側廿四公頃規劃為中山大學仁武校區，將設立醫學院，日前已舉行醫學教學大樓新建工程動土典禮；北側十六公頃屬軍備局西營區的廢棄營舍，高市府將打造為「都市森林浴場」。

不過，兼任綠色協會理事的文史專家楊吉壽，在調查園區內的綠化狀況過程，於本月廿三日發現陶片及陶製斷手環，並擴大範圍查看園區外的仁武區中正路四七七巷再進去的小路兩側，也都散布陶片，研判距今已有四百年至兩千年歷史，堪稱高雄最大的「史前遺址」。

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