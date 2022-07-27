搭輕軌就醫 高雄聯醫北側大廳動土

高雄市副市長林欽榮（右二）昨天主持聯合醫院北側大廳新建工程動土。（記者方志賢攝）

2022/07/27 05:30

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市聯合醫院北側大廳新建工程昨天動土，副市長林欽榮表示，聯醫是九家市立醫院中唯一有輕軌C22站通過，也是國內第一家門口有輕軌的醫院，新建大廳預定二○二五年完工，屆時民眾可搭輕軌到聯醫就醫，非常方便。

國內首家門口有輕軌的醫院

因應輕軌行經美術館路段，輕軌C22站通體緊鄰醫院原美術館路大門入口，為提供就醫民眾便捷交通，聯醫陸續完成門、急診臨時出入動線調整；接下來約二億多元經費，將新建地上二層醫院北側大廳，預定二○二五年完工。

南側大門與輕軌C22站接軌

林欽榮昨主持聯醫北側大廳新建工程動土，他表示「過去都說我家門前有小河，但聯醫則是我家的醫院門口有輕軌站，非常特別。｣

林欽榮也宣布，未來民眾要到聯醫就醫，可搭乘輕軌，聯醫的前門與輕軌站平台是無縫接軌。這項工程把醫院的前後門打通，二年多的施工時間就能把聯醫帶動起來。

二○二五年完工 出入更便利

聯合醫院院長馬光遠也表示，聯醫原有大門在醫院南側，緊鄰美術館路，其腹地很小，停三輛車車道就佔滿了，殘障朋友就醫很不便，完工後的北側大門有雙車道，出入方便，也有綠化的林蔭，感覺非常不一樣。

馬光遠強調，兩層樓的大廳，增加了九八○坪的使用面積，增加門診、公共空間的量能，輕軌也讓聯醫進入高雄捷運的網絡，四通八達的交通，讓民眾就醫、員工上班都很方便。

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