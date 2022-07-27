5噸石斑銷美 陳吉仲：今年外銷將翻倍

被中國暫停輸入後，首批石斑魚昨封櫃銷往美國，農委會主委陳吉仲（右三）到高雄出席石斑魚銷美記者會。（記者洪定宏攝）

2022/07/27 05:30

中國6月中暫停輸入後首批銷美 上半年已銷美16噸

〔記者洪定宏／高雄報導〕中國於今年六月十三日起暫停台灣石斑魚輸入後，首批銷往美國的五公噸石斑魚昨天封櫃；農委會主委陳吉仲強調，無論是美國、非中國的國際市場的銷量，今年將比去年增加「好幾倍」。

陳︰減少依賴中國市場

陳吉仲指出，原本估計從六月十三日到今年底，石斑魚外銷國際的數量可達三百公噸，目前已有一二五公噸，所以預期今年會比去年「更高好幾倍」。

陳吉仲強調，去年銷往美國的石斑魚大約卅公噸，預估今年將比去年增加「好幾倍」。農委會統計，今年上半年銷美已達十六公噸。

農委會昨天上午在高雄市前鎮區舉辦「鱻美石斑魚躍國際」石斑魚外銷美國記者會，陳吉仲指出，這是被中國暫停輸入後，首批銷往美國的石斑魚，將持續拓展紐西蘭、日本及東南亞等國際市場，減少對中國單一市場的依賴。

拚通路 內外銷多元拓展

陳吉仲表示，被中國影響的石斑魚大約三千六百公噸，預期透過內銷及外銷等機制將能超過該數量，包括企業界購買、各家通路商、食材業者及學校營養午餐等管道，「絕對沒有問題」。

農委會補充指出，台灣石斑魚主要產季在每年八月至隔年三月，為穩定國內產銷及確保漁民收益，給予海外拓銷獎勵金每公斤四十元到九十元，並針對石斑魚魚片及輪切等產品，每公斤再增加十元獎勵，並協助外銷業者與市場通路舉辦宣傳活動，以提高國際市場對台灣石斑魚產品的認知與接受度。

農委會表示，石斑魚主要產地在屏東、高雄及台南，將推動建置三座漁產品區域冷鏈物流中心，提升台灣漁產品的國際競爭力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法