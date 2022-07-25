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    首頁　>　高雄市

    無所事事小海豹 日夜萌翻愛河灣

    「無所事事小海豹」充氣裝置，悄悄「游進」高流中心前的愛河灣，目前每晚7點至11點亮燈。（高市府提供）

    「無所事事小海豹」充氣裝置，悄悄「游進」高流中心前的愛河灣，目前每晚7點至11點亮燈。（高市府提供）

    2022/07/25 05:30

    率來自高雄的6位超人氣貼圖明星之先 為台灣文博會打頭陣

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕二○二二台灣文博會打頭陣的「無所事事小海豹」充氣裝置，悄悄「游進」高流中心前的愛河灣，這幾天爆紅，成為高雄最熱門的打卡景點，副市長史哲預告：「不只一隻，六隻都會陸續秀給大家！」

    市府預告其餘五隻將陸續亮相

    八月五日台灣文博會即將在高雄登場，高市府特別結合來自高雄的六位超人氣貼圖明星，一同返鄉擔任活動大使，包含台灣第二位挺進LINE原創市集名人堂的「貓爪抓」；二○二○年陸續晉升名人堂之列的「塔仔不正經」及「無所事事小海豹」；獲得「最受海外歡迎的貼圖角色」榮耀的「豆卡頻道」；曾奪得「LINE原創市集人氣王」的療癒系角色「ㄇㄚˊ幾兔」；曾獲年度排行榜TOP 10的人氣新星「PP mini小小企鵝」。

    成為高雄最熱門的打卡景點

    打頭陣的「無所事事小海豹」充氣裝置，身高十三公尺、寬十九公尺，這幾天悄悄「游進」高流中心前的愛河灣，瞬間爆紅，吸引許多人朝聖，成為高雄最熱門的打卡景點，熱度直逼二○一三年的「黃色小鴨」。

    副市長史哲表示，市府與LINE貼圖團隊合作「聊療漂漂河計畫」，不只一隻，六隻由高雄創作者人氣貼圖角色，都會陸續秀給大家，將陸續漂進愛河，療癒遊客心情！

    每晚七至十一點亮燈展風情

    史哲說，愛河灣曾經有過黃色小鴨，給高雄帶來莫大的療癒力量，不過黃色小鴨並非台灣IP，市府努力要在愛河灣上，展現屬於台灣的原創角色，感謝line貼圖創作者工程團隊、潛水團隊、文化局同仁的用心，讓大家看到高雄的藝術文化與創作能量！

    「無所事事小海豹」充氣裝置目前每晚七至十一點亮燈，夜間欣賞另有不同風情。

    「無所事事小海豹」充氣裝置，悄悄「游進」高流中心前的愛河灣。（高市府提供）

    「無所事事小海豹」充氣裝置，悄悄「游進」高流中心前的愛河灣。（高市府提供）

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