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    首頁　>　高雄市

    蓮池潭兩死意外 市府檢討安全規定

    2022/07/22 05:30

    〔記者洪定宏、蘇福男、許麗娟、鮑建信／高雄報導〕高雄市左營蓮池潭前天發生風帆船翻覆事故，導致九歲王姓男童溺斃，六十歲教練蔡茂耀失聯，高雄市消防局昨天清晨發現教練遺體，打撈上岸；岸邊監視器畫面依稀可見，教練落水後，曾浮起攀到風帆船，但不久下潛搶救男童，自此不見蹤影。

    高雄市長陳其邁昨對二人溺斃事故深表心痛、也非常遺憾，強調已責成市府各單位引為教訓，相關規定都將做檢討；市府去年十二月就公告水上活動的安全規定，希望參與水上活動民眾要特別注意安全規定，包括全程要穿上救生衣。

    檢察官昨天相驗，王童為落水窒息死亡，教練須待檢體鑑定；王童有穿俗稱「助浮衣」的輕便型救生衣，教練穿著長袖衫。本件教導操控風帆船事件有無違反規定，或是否與死因有關，將是檢方追查重點。

    國家級教練蔡茂耀有長達三十九年的風帆資歷，竟在落水後溺斃，主任檢察官顏郁山說，須視初驗結果後是否進一步複驗，才能釐清是否有其他疾病或服用酒精或藥物。

    岸邊的監視器畫面顯示，風帆船行駛過程突然轉了一圈後翻覆，二人均落水，不久教練攀到風帆船，徒手往水面揮動，疑在呼喚男童，然後下潛搶救，結果失去蹤影。

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