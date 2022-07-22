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    全台首棵科技互動許願樹 衛武營啟用

    八十一萬顆Mini-LED組成曲面顯示器許願樹。（記者黃旭磊攝）

    八十一萬顆Mini-LED組成曲面顯示器許願樹。（記者黃旭磊攝）

    2022/07/22 05:30

    81萬顆Mini-LED組成 也是最大曲面顯示器許願樹

    〔記者黃旭磊／高雄報導〕八十一萬顆Mini-LED組成全台最大曲面顯示器許願樹，也是第一棵提供科技互動許願樹，於衛武營戶外榕樹廣場啟用，感知系統由AI人工智慧操控，可辨識三歲到八十歲民眾肢體動作，也能透過LINE APP即時許願。

    「將天燈傳遞到衛武營高空，台灣加油」，立委許智傑、趙天麟，及經濟部技術處長邱求慧、高雄市經發局長廖泰翔、衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬，昨天在榕樹廣場西側開啟祈福許願樹，將「臺灣加油」LED天燈點上螢幕，祈願民眾疫後，生活朝5G及AIoT（人工智能互聯）方向邁進。

    民眾即時上傳文字照片 不受時空限制

    邱求慧表示，祈福許願樹有「三個第一」，首先，曲面樹幹攤平長度一○五吋，鑲嵌八十一萬顆mini-LED，間距僅一·八七五mm，是目前全台最大的小間距mini-LED曲面顯示器，而樹冠加樹幹有五個大型曲面顯示器，是全台第一個整合大型曲面顯示器樹型展示裝置，同時也是第一棵提供科技互動許願樹，民眾即時上傳文字照片，不受時間與空間限制。

    幼童揮動手臂 螢幕感知出現彩色球

    兩名幼童在場揮動手臂，螢幕隨即感知出現彩色球，也有民眾用手機LINE上傳許願燈籠。

    簡文彬強調，榕樹廣場東側擺放公共鋼琴，琴音流轉穿堂吸引民眾當「一鍵鋼琴家」，而西側擺置許願樹傳達心靈願望，讓遊客沉澱心情。

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