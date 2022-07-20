高鐵內收賄兩百四十萬 前國民黨議員劉馨正被判刑12年

2022/07/20 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕國民黨籍前高雄市議員劉馨正被控在擔任新竹瓦斯股份有限公司總經理期間，連續在高鐵車站男廁內等處，共七度收取郭姓廠商現金行賄兩百四十萬元，協助其獲得多件標案，但劉否認犯罪；高等法院審理認定劉罪證明確，昨依貪污治罪條例的不違背職務收賄罪，重判十二年徒刑、褫奪公權六年，犯罪所得兩百四十萬元沒收。還可上訴。

檢方指控，劉馨正從二○一二年三月起至二○一四年六月間擔任新竹瓦斯股份有限公司（屬新竹縣政府出資而設立登記的公營事業）總經理，劉馨正明知郭姓廠商為求得他從寬審查、核定該公司得標、承做工程，並配合辦理規劃設計，從二○一二年十月十六日起至二○一四年五月二日止，收受郭男在高鐵新竹站男廁內、高鐵車廂、高鐵左營站等處，七度交付賄款共兩百四十萬元。

劉馨正否認收賄等犯行，辯稱郭男指控收賄說詞並非事實，並稱未拿過郭男任何東西。

新竹地院審理後，依不違背職務收賄罪及數罪併罰規定，合併判劉馨正十二年六月徒刑、褫奪公權八年。劉不服，上訴高等法院。

高院審理認為，依據郭男、公司會計等人證詞，及公司手寫帳冊等資料，可以證明劉馨正收賄事證明確，而其七個收賄犯行屬接續舉動，應以接續犯論一罪，昨改判十二年徒刑、褫奪公權六年，犯罪所得兩百四十萬元沒收。

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