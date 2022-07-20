5G智慧巡邏車上路 20毫秒內辨贓車

高雄「5G智慧巡邏車」上路，廿毫秒內辨認贓車。（記者葛祐豪攝）

2022/07/20 05:30

〔記者葛祐豪、許麗娟／高雄報導〕高市府與遠傳電信聯手，首次應用以AI、5G打造智慧警政的「5G智慧巡邏車」，以超快速5G網路結合AI科技，能在廿毫秒內辨認贓車，並描繪車輛移動軌跡!

林欽榮昨前往苓雅分局，參加警察局「AI辦案、5G巡邏、科技守護大高雄」記者會。他提到，今年六月，高市警察局以「高雄3D治安巡檢預警系統」，在IDC（國際數據資訊公司）的公共安全項目大放異彩，已實際運作於治安的高風險區域，透過AI影像演算法，全天候針對治安熱點監控，並輔以聲音感測辨識等技術，未來將持續擴點至其他場域。

高市府此次與遠傳電信聯手，以AI、5G打造智慧警政應用的「5G智慧巡邏車」，也將與市民見面。林欽榮指出，巡邏警車上裝有工業電腦，透過邊緣運算，可直接在警車上做影響辨別，在車速時速六十公里情況下，同時辨識三個車道的車牌，以超快速5G網路結合AI科技，能在廿毫秒內辨認贓車，並描繪車輛移動軌跡。

林欽榮也對高市警局在智慧安防的投入，表示肯定。市府也曾入選IDC、全台首創的「AI情資協作平臺系統」，是整合高市府跨機關的大數據資料，將車牌辨識系統、治安情資平台等彙整至單一平台，有助於在最短時間內破案。

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