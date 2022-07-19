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    首頁　>　高雄市

    市府法拍搶標 哈瑪星紅磚街屋將亮相

    公部門首件從法拍中搶救下來並完成修復的哈瑪星紅磚街屋，預定七月底亮相。（記者王榮祥翻攝）

    公部門首件從法拍中搶救下來並完成修復的哈瑪星紅磚街屋，預定七月底亮相。（記者王榮祥翻攝）

    2022/07/19 05:30

    歷史建築保存 首見公部門參與法拍 打造成為「山海商號」

    〔記者王榮祥／高雄報導〕台灣首見公部門參與法拍搶屋，副市長史哲公開新濱町一丁目五連棟紅磚街屋保存與修復秘辛，是台灣首見公務機關從法拍會中搶救下來的歷史建築，市府以台灣庶民生活場域直賣所為概念打造「山海商號」，即將修復完成，預告七月底正式亮相。

    哈瑪星僅存少數日治時期街區建築

    史哲說，新濱町一丁目五連棟紅磚街屋，是哈瑪星僅存少數的日治時期街區建築，建造於一九三三年，由清水紅磚構成，屋頂女兒牆為圓弧造型，為典型的日本昭和時期風格，刻畫著庶民生活文化，也是舊新濱町歷史風華見證。

    屋主長期積欠使用費 街屋淪法拍品

    紅磚街屋原為私人所建，土地產權戰後由市府接收，但因屋主長期積欠使用費，訴訟敗訴被要求拆屋還地，街屋淪為法拍品。

    為免建物遭拆除 文化局派員搶拍

    為免拍賣後建物遭拆除並改建，市府緊急啟動暫定古蹟程序，並派文化局同仁化身搶標者，前往法院標法拍屋，再依文資法行使優先承購權將建物買下。

    現任文化局副局長林尚瑛，二○一五年以文資中心主任身分被指派去搶拍紅磚街屋，底價卅九萬元、最後被喊到三六二萬元，文化局順利搶回；她說，當時喊到三百多萬元時，毫不猶豫買下，自己很怕搶了別人標的物後「會被打」，完成匯款等手續後，趕緊離開現場，是人生難得的經驗。

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