岡山社宅大鵬九村動土 將建625戶

高雄市長陳其邁（右）昨天上午主持岡山區大鵬九村社會住宅動土典禮。（記者蘇福男攝）

2022/07/19 05:30

規劃幼兒園、社區關懷據點 陳其邁表示考慮到全年齡需求、照顧弱勢族群

〔記者蘇福男／岡山報導〕岡山區大鵬九村社會住宅昨舉行動土典禮，將興建六二五戶，另規劃有幼兒園、社區關懷據點、身障社區式日間服務據點等空間，市長陳其邁表示，高市社宅不是只蓋空殼，還考慮到全年齡的需求、弱勢族群的照顧，每一位住在高雄的人都應該受到公平的對待，是最起碼的社會公平正義。

興建四棟 預計2026年底完工

岡山社宅位於八十七期重劃區，基地面積一．三公頃，總樓地板面積六萬餘平方公尺，去年九月首次招標，因原物料上漲及營建缺工影響，歷經五次流標，經市府檢討及調整預算，今年七月七日決標，工程經費卅三億餘元，規劃興建四棟地上十二層、地下二層，共六二五戶，預計二○二六年底完工。

另有擴大租金補貼 8萬個名額

工務局新工處表示，岡山社宅規劃套房型有三六二戶、一房型一二六戶、二房型九十五戶、三房型四十二戶，地面層規劃有幼兒園，其他另有社區關懷據點、日間照顧關懷據點、公服大廳、社宅大廳、全齡運動中心、新住民會館、身障社區式日間服務據點，並納入綠建築、智慧建築、耐震、無障礙住宅等標章，水電超省、自然通風採光。

陳其邁表示，透過社宅興建及擴大租金補貼，落實青年優先、育兒優先、弱勢優先三大原則，即日起至八月底高市擴大租金補貼，中央七萬個名額、高市加碼一萬，合計八萬名，家戶每人每月所得平均五○四六七元以下，就可以提出申請。

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