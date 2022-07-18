市圖扶植繪本人才 得獎作品登國際舞台

市圖首屆好繪芽獎作品順利出版，得獎者張秀毓（左起）、黃一文、張筱琦與高市圖代理館長林奕成合影。（高市圖提供）

2022/07/18 05:30

2020年首屆好繪芽獎作品出書 已獲日、韓、德等國9圖書館收藏

〔記者蘇福男、方志賢／高雄報導〕高雄市立圖書館扶植本土繪本人才，首辦《好繪芽獎》，第一屆三案得獎提案皆順利出書，迄今並獲日、韓、德等國九間圖書館納為館藏書本，台灣原創繪本登上國際舞台。

開辦繪本創作班 鼓勵創作

好繪芽繪本創作人才扶植計畫透過媒合機制與專家評選，拓展及扶植繪本創作，計畫含每年辦理的「繪本創作班」，規劃專業的前導課程，鼓勵未曾創作或繪本創作好手提升自我；「第二屆好繪芽獎─繪本創作獎助徵件」也將於八月十六日至卅一日公開收件，獎助三案創作計畫。

第一屆《好繪芽獎》三案得獎提案在計畫扶植下皆順利出版，其中，二○二○年以《動物園的秘密》獲選第一屆好繪芽獎的黃一文，獲廿萬元獎助金順利完成作品並出版，今年再譯為《동물원의비밀》於韓國出版，同時入選今年波隆那插畫書展；好繪芽新銳獎得獎者張筱琦於二○二○年、二○二一年也以作品《等媽媽來的時候》、《哪邊是哪邊》入選波隆那插畫書展。

作者：好繪芽計畫很扎實

張筱琦表示，好繪芽計畫讓作品在雛型時就投件，後續還有出版社與導師陪伴一起完成，學到很多扎實的東西；黃一文則表示，很開心透過計畫出版個人的繪本，終於可說自己是繪本作家。

此外，高市教育局於暑假提供二一六○本「喜閱網」書籍，放置於高雄市圖九個分館，提供民眾閱讀，孩子閱讀後還可上網闖關測驗。

好繪芽得獎者張筱琦以作品《等媽媽來的時候》、《哪邊是哪邊》入選波隆那畫書展。（張筱琦提供）

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