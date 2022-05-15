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    立委促成 打造亞灣首條白千層隧道

    台銀與高市府合作，在亞灣商四土地上打造出白千層隧道。（記者王榮祥翻攝）

    台銀與高市府合作，在亞灣商四土地上打造出白千層隧道。（記者王榮祥翻攝）

    2022/05/15 05:30

    〔記者王榮祥／高雄報導〕立委賴瑞隆數度協商，說服台銀將位在亞洲新灣區核心的商四土地加速綠化；高雄市政府於上月進場栽植百餘棵白千層，同時申設路燈用電，預計六月底可完工，可望開闢亞灣第一條「白千層」隧道。

    賴瑞隆說服台銀土地綠化

    賴瑞隆說明，台銀商四土地總面積約五點六八公頃，地主為國產署和台銀，地點位於亞洲新灣區核心地帶，緊鄰中山二路、光華三路等市區主幹道，周圍有高雄軟科、市立總圖、捷運、商辦百貨及住宅區，生活機能便利，極具招商產業發展潛力。

    他表示，商四土地中約一公頃屬綠地，多次督促台銀加速綠化，除可強化地方休憩空間，也有利於招商。

    去年再次邀集台銀、台電、市府協調，建議台銀善盡社會企業責任，進而促成台銀和市府簽訂委託契約，與台電協助綠美化，將串聯勞工公園綠廊，規劃綠帶步道公園。

    市府栽植116棵並申設路燈用電

    賴瑞隆感謝市長陳其邁及市府團隊積極推動，市府工務局已於四月進場施作，累計種植一一六棵白千層，打造白千層城市綠色隧道。

    此外，市府也將完成路燈立桿，後續會向台電申請用電，並將啟動中山、光華路步道設施，預計於六月底完工，營造亞灣新亮點。

    賴瑞隆說，未來將持續推動亞灣產業及招商發展，促成中央地方合作加速，同時持續闢建城市綠帶休憩空間、親子共融遊戲場及觀光軟硬體設施提升，打造宜居城市。

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