第四劑明開打 高雄435家院所供預約

第四劑疫苗明起包含六十五歲以上長者等三類族群，與上一劑間隔滿五個月即可預約接種。（高雄市政府提供）

2022/05/15 05:30

符合3類對象資格者 月底前約2000多人 陳其邁請長輩就近預約施打

〔記者許麗娟、劉禹慶／綜合報導〕高雄市昨增三六九七例本土確診武漢肺炎，由於疫情未降溫，為加強疫苗保護力，明起，國內開放三類族群接種第二次追加劑（第四劑）疫苗，高雄市長陳其邁表示，五月底前符合資格者約二千多人，請長輩就近到診所預約接種，方便又安全。

月底前施打 長者可獲贈衛教品

明天起，六十五歲以上長者、長照機構住民，以及十八歲以上免疫功能不全或免疫力低下且病情穩定者，只要與第三劑接種的時間間隔滿五個月，已可接種第四劑疫苗，可選擇莫德納疫苗半劑量，或BNT、高端疫苗全劑量，而依據衛福部公告，六十五歲以上長者接種任一劑疫苗，至五月底前，地方政府亦可提供五百元以下衛教品。

陳其邁表示，因長輩大多都有慢性病，並有熟悉的家庭醫師，到診所施打可讓醫師評估身體狀況及過去接種疫苗的效果，接種第四劑者，可洽詢高雄市四百卅五家合約院所預約接種；至前天為止，高雄市六十五歲以上長者疫苗接種率，第一劑約八十六％、第二劑八十一％、第三劑七十二％。

防疫防憂鬱 醫療照護中心供看診

高雄市目前亦有近一萬八千名確診者居家照護或入住集檢所、加強型防疫旅館，為防止身心憂鬱，精神科師陳豐偉建議，應試著轉念，以快樂心情安排七天生活，國外研究「老劇新看」可改善心情，包括電視劇、電影、小說、漫畫等，喜歡的想再看一遍就看，但注意不要久坐，生活也要規律，並可與親友視訊、傳訊息或打網路遊戲等排遣寂寞，當偵測到身心不對勁時，應向高雄市醫療照護中心或找精神科醫師視訊看診。

昨日澎湖公布新增七十六起確診案件，累計達到六百二十七例，確診案例倍數成長，衛生局出面掛保證醫療量能穩定。

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