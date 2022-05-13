落實防疫 高雄教育局：可辦實體畢典

高雄市開設關懷包得來速讓確診者的親友自取，近三分之一於收到確診通知的二至四小時即領取。 （記者許麗娟攝）

2022/05/13 05:30

前天宣布採線上辦理原則 引發議論 綜合校方及學生意見 政策彈性放寬

〔記者許麗娟、葛祐豪、劉禹慶／高雄報導〕高雄市昨增三一八一例本土確診武漢肺炎，由於校園感染人數有上升趨勢，教育局前天宣布今年各校畢業典禮以線上辦理為原則，引發正反兩極議論，昨天政策彈性放寬，局長謝文斌指出，若各校可落實防疫，仍可實體舉行。

教育局：偏校學生少 辦畢典風險小

各校由學生會整合同學意見後，與校方討論、決定舉行方式，經學校防疫小組採用必要的防疫措施，可以實體方式舉行畢典，若無學生會則由校方決定。謝文斌說，因學校大小校不一，尤其偏鄉學校人數不多，辦理畢典的風險小，大校經過適當討論，仍可辦實體畢典。

關懷包得來速 前天首日發出3922包

高雄首創的「關懷包得來速」，前天首日共發出三九二二包。市長陳其邁表示，近三分之一民眾在接獲確診簡訊通知的二至四小時內領取，發放速度快且效率高。

此外，防疫新制，居家隔離、自主防疫、居家檢疫期間，若快篩陽性經醫師視訊診療，與醫師評估結果達成陽性共識即判定確診，衛生局表示，昨天實施首日高雄通報人數至下午六點共三十五人。

高雄榮總一名未接種疫苗的確診孕婦，預產期為六月底，昨天早上因宮縮及胎動減少，緊急剖腹產下一八五零公克的男嬰，男嬰早產生命徵象不穩定，母子均於負壓隔離病房繼續救治。

三年前由興富發建設租下，投入十億改裝的高雄悅誠廣場，在疫情衝擊下，將於八月底熄燈。

居隔人數多 湖西公所發防疫關懷包

澎湖縣昨天新增四十三起確診案件，其中四例為學生，累積確診四百七十一例，由於居隔人數過多，湖西公所率先發放自製防疫關懷包。

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