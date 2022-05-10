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    首頁　>　高雄市

    城中城5月20日拆完 闢建公園9月中完工

    城中城大樓危樓目前已將結構體拆除至一樓，預計五月廿日拆完，原址將興建公園。（記者李惠洲攝）

    城中城大樓危樓目前已將結構體拆除至一樓，預計五月廿日拆完，原址將興建公園。（記者李惠洲攝）

    2022/05/10 05:30

    住都中心將在舊七賢國中建600戶社宅 最快年底動工 優先安置無房無地災民

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕去年火災造成重大傷亡的鹽埕區城中城大樓危樓，將於五月廿日拆完，原址闢建為公園，預計九月中旬完工；住都中心預計在舊七賢國中興建六百戶社宅，優先安置無房無地的城中城災民，最快今年底動工。

    舊七賢國中校舍 6月中拆完

    去年十月十四日城中城惡火發生後，高市府於十一月宣布將城中城街廓與七賢國中舊址東側約一．二公頃土地，辦理「公益性跨區區段徵收方案」。

    30億元建社宅 規劃日照、青創等

    副市長林欽榮昨天巡視七賢國中舊校舍拆除進度，可望於六月中旬提前完工，接著於六月底報內政部核定。七賢國中舊址規劃由住都中心斥資卅億元，興建六百戶社宅，另有一千五百坪長照、日照及托嬰等公共空間，也規劃一千坪青創空間出租，力拚年底開工。

    林欽榮說，城中城跨區區段徵收案，土地協議價人數共一一九人，已有八成同意，其中七十二人已完成協議價購程序，市府已撥款二億五千餘萬元。

    未來公園周遭6大樓 進行拉皮

    林欽榮說，城中城大樓危樓的拆除工作，預計五月廿日可完成，約八百坪面積將闢建為公園，將會有大草坪、具備水景藝術及遊戲場的寬闊空間，特別種植粉紅的洋風鈴木，預計九月中旬完工；周遭的六棟舊大樓建物立面也會進行拉皮整建，讓鹽埕區府北里的環境煥然一新。

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