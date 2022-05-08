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    首座近端車站 輕軌C24站設路口兩端

    常見輕軌車站的月台設在車站兩側。（記者王榮祥攝）

    常見輕軌車站的月台設在車站兩側。（記者王榮祥攝）

    2022/05/08 05:30

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌第二階段今年底前預計增加五站，其中C24站會被拆成兩半，分別設在大順路通過博愛路口的兩端，也是輕軌營運以來首座「近端車站（靠近路口端）」。

    年底前延長約兩公里 預計增五站

    高雄環狀輕軌全長廿二公里、卅八站，目前已營運長度十四公里、廿六站，今年底前預計從C20臺鐵美術館站再延長約兩公里，增加五站到C24愛河之心站。

    施工中的C21、C21A、C22、C23、C24等五個站，主架構近期陸續出現，五個站跟已營運的車站很不一樣，C21、21A有雲朵造型，C22、C23則是島式月台，C24最特別、只有「一半」。

    確保大順路路寬 跟路口號誌連結

    捷運局說明，C24站體會拆成兩個、分別設在路口兩端，主要是確保大順路兩側道路寬度，同時跟路口號誌進一步連結，C24站也是輕軌首座「近端車站」。

    C24站建一半 另一半下階段施作

    捷運局長吳義隆解釋，以往輕軌車站多與路口有段距離，列車經過路口時，原本的路口號誌運作會調整，等列車通過，號誌才恢復正常，而近端車站的設計跟路口號誌同步運作，讓車流更順暢；今年底營運的C24站只有一半、在大順路靠近博愛路口的西側，另一半會在下一階段輕軌動工時施作，在大順路靠近博愛路的東側。

    輕軌C24站將分成兩半，設在路口兩端，還會搭配客家剪紙意象，作為車站特色。（高市捷運局提供）

    輕軌C24站將分成兩半，設在路口兩端，還會搭配客家剪紙意象，作為車站特色。（高市捷運局提供）

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