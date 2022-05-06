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    首頁　>　高雄市

    安全考量 高捷小港林園線RL7站西移

    高捷小港林園延伸線RL7站位置擬調整，年底前動工目標不變。 （市府提供）

    高捷小港林園延伸線RL7站位置擬調整，年底前動工目標不變。 （市府提供）

    2022/05/06 05:30

    陳其邁：往西挪移離中油林園廠300公尺 並規劃防火防爆鋼板防護罩

    〔記者王榮祥／高雄報導〕規劃中的高雄捷運小港林園線RL7站靠近中油林園廠，安全性引起疑慮，市長陳其邁指出，已將站體位置往西挪移，離廠區達三百公尺，會再與地方溝通。

    紅線延伸 止於中油林園廠

    高捷小港林園延伸線採地下化，從紅線小港站往南延伸至林園，過中芸排水幹線後爬升為高架，止於中油林園廠，路線全長約十二．四公里，預計設七座車站（六座地下、一座高架）。

    市議員王耀裕昨天總質詢時，針對小港林園線採高架的RL7站提出質疑，擔心站體距離中油林園廠區太近、有安全問題，建議地下化或改道。

    按原計畫進行 不做其他變更

    陳其邁答詢指出，該站位置已調整往西挪移四百五十公尺，距離廠區有三百公尺，未來將規劃防火防爆鋼板防護罩，近期會再與地方說明。若改為地下化或改道必需重啟程序，期程、費用都要重新評估，所以原則上仍以目前的計畫進行。

    站體調整送審 年底前動工

    捷運局說明，小港林園線的調整內容已經送中央審核中，一車到底、年底前動工等目標不變。

    此外，台鐵高雄機廠都計變更案引發強烈批判，鐵路紋理恐遭大卸八塊一事。高雄市政府昨天強調，本案仍在審議程序中，預計五月十一日邀社團與台鐵座談，希望在開發與保存間求取最大公約數。

    高捷小港林園延伸線高架段擬設置全罩式防護罩。（記者王榮祥翻攝）

    高捷小港林園延伸線高架段擬設置全罩式防護罩。（記者王榮祥翻攝）

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