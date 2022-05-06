高雄車來速採檢安全 日篩最多達3000人

高雄市目前有五個「車來速」社區採檢站。 （高雄市政府提供）

2022/05/06 05:30

全市共5站 免下車減少接觸風險 2月啟用至今 民眾滿意度高

〔記者黃旭磊、許麗娟、劉禹慶／高雄報導〕高雄市昨增一一二七人確診武漢肺炎，因民眾採檢PCR需求日增，為降低醫院急診室量能，全市設置廿一站社區採檢站，其中，五站提供「車來速」，平均每天採檢量約一千至三千人次。

當天排隊民眾全採檢完 才收站

高雄市二月全台首創開設「車來速」，凡快篩陽性或收到密切接觸者簡訊的民眾，可就近選擇附近的社區篩檢站，或是車來速站採檢PCR，由於免下車可減少接觸風險，實施至今滿意度頗高；衛生局表示，原則上當天會讓排隊民眾全採檢完才收站，若車流過多，則會分流到他站。

衛局：車流過多 會分流至他站

「車來速」有同盟公園、立德棒球場、岡山巨輪、鳳山協利路四站，週一至週日上午九點至晚上九點開放，高雄展覽館新光停車場則是週一至週日晚上六點到九點開設。

「下班過來排看看，免下車風險低」，陳姓市民下班後開車排隊超過半小時，驗出陰性安心回家，車道篩檢站有超過五名醫護人員，依序要求駕駛、乘客搖下車窗進行鼻腔快篩，騎士也能受檢。

小兒快篩陽性特診 明天起開設

針對十八歲以下小兒快篩陽性特診，明天起將於高雄榮總、高雄長庚、高醫、義大、聯合、國軍高雄總醫院左營分院、阮綜合、岡山和旗山九家醫院，以及楠梓射箭場、小港森林公園、高雄展覽館旁新光停車場、岡山巨輪路四處社區篩檢站啟動，兒童快篩陽性且出現症狀前往PCR採檢時，可直接由醫師診療供藥。

確診增加 澎湖西嶼5/7煙火取消

昨日澎湖新增二十一起確診案件，全縣已有十八校四十一班停課。西嶼鄉公所宣布五月七日「西嶼鄉農漁特產暨母親節表揚活動」煙火施放取消。另外，考量離島醫療量能，澎湖縣政府昨天也跟進宣布取消五月廿八日七美、六月十一日望安及六月廿五日吉貝三離島花火施放。

「車來速」設立後受歡迎，車潮常常超過數百公尺。 （記者黃旭磊攝）

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