會考前防疫 國三生5/16起改線上教學

梓官區蚵寮國小學童接種疫苗，醫師問診時還送可愛貼紙給小朋友。（蚵寮國小提供）

2022/05/05 05:30

5/21、5/22會考 前一週暫停實體上課 也不建議去補習班

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄昨增九八七人確診武漢肺炎，由於社區、校園感染風險提升，五月廿一、廿二日國中教育會考將登場，為降低學子染疫風險，市府昨宣布，全市國中三年級學生五月十六至廿日暫停實體課程五天，亦不建議前往補習班。

教局：學生若必須到校 學校也要安排

教育局長謝文斌表示，高雄市考生在考前一週調整為線上教學，已請學校針對該週課程安排送課程發展委員會討論通過，線上教學期間，若學生有特殊照顧需求等必須到校者，學校亦須妥為安排。

學童意願接種率46％ 無不良反應

高雄六至十一歲學童接種莫德納疫苗，昨天為止已完成十六所學校共五百八十四人接種，意願接種率四十六％，共有三名學童暈針，但尚未有學童後送就醫或出現疑似心肌炎現象。

方便就醫 診所週六起設快篩陽性門診

市長陳其邁指出，高雄市輕症及無症狀者居家照護佔八十三％，兒童確診率為十一％，由於孩童染疫或出現發燒不適等症狀，家長會擔憂急欲求醫，為避免造成病患擠往大醫院，最快本週六將在社區PCR採檢站、基層診所設置快篩陽性門診，快篩陽性民眾若有症狀，直接由基層醫師問診、現場藥師供藥，讓家長安心、也做到病患和醫療分流，避免衝擊到大醫院、醫學中心的急診量能。

此外，快篩試劑實名制已於健保特約藥局開賣，高雄市藥師公會理事長張盈棠指出，本週因中華郵政配送人力不足，甚至有郵務士染疫或居隔，原本前一天應送達藥局的試劑，多數在當天不一定能收到，建議民眾避免一早就到藥局排隊以免撲空。

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