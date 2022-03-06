楠梓園區開發 市府提生態公園願景

市府提生態綠廊公園內的科技園區願景。（市府提供）

2022/03/06 05:30

因應台積電設廠 環評要求補件

〔記者蔡清華、黃旭磊／高雄報導〕攸關台積電高雄設廠期程的「楠梓產業園區」環評初審會議，審查委員要求提送補充說明後再行審查，市長陳其邁表示，污染整治進度仍超前，將加強監控水污、土污檢驗，市府昨天大動作提出開發願景，強調一定會兼顧環境與城市發展，用開放的態度傾聽當地居民需求，建構出「生態公園內的科技園區」。

市府：一定兼顧環境與城市發展

市府表示，市府經發、工務、都發、環保等局處，已多次與地球公民基金會、綠協等團體，以及設廠廠商環保部門多次開會溝通，考量生態敏感性與開發適宜性，結合綠色能源、工業遺址文化資產及經濟等面向，將以生態公園內的科技廠概念，妥善規劃符合綠色永續的生態科技園區。

環保局表示，國外不乏嚴重污染的區域，轉型成功的案例，例如德國魯爾工業區曾是鋼鐵重鎮，土壤及河川遭受嚴重污染，以逐漸滾動復育方式褐地再生，成功轉型成為太陽能、環境污染處理、能源等綠色科技產業，並成為重要的經濟發展基地。

融合綠廊帶 建構新世代科技園區

當前產業園區的發展業已演進到生態綠廊，融合水與綠廊帶等生態與和產業園區的新世代科技園區發展。

未來中油高雄煉油廠在高污染區整治完成，將兼顧環境與城市發展，除可與在地社區居民連接，往北連結都會公園、後勁溪、右昌公園，往南連結半屏山國家風景區、蓮池潭、國家級洲仔濕地及柴山國家風景區，再延續到雙湖公園、澄清湖、愛河流域等市區，建構不間斷的生態綠廊。

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