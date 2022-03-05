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    中山大學國際金融研究學院 總統揭牌

    中山大學國際金融研究學院昨揭牌，總統蔡英文與金融業界代表共同見證。（記者王榮祥攝）

    中山大學國際金融研究學院昨揭牌，總統蔡英文與金融業界代表共同見證。（記者王榮祥攝）

    2022/03/05 05:30

    〔記者王榮祥、許麗娟／高雄報導〕國立中山大學「國際金融研究學院」昨揭牌，總統蔡英文、高雄市長陳其邁、金融主管機關、及全台廿二家金融機構代表共同出席；蔡英文期許為台灣培育更多國際金融人才。

    小英：產官學合作 培育金融人才

    中山大學說明，研究學院預計三月底開放報名，初期將成立國際資產管理研究所，也開設永續金融、數位金融等微學程模組，並透過創新商業模式實作和全英語教學，培育國際資產管理與國際化營運管理人才。

    蔡英文致詞指出，國際金融研究學院是台灣第一所、以國家重點金融領域成立的學院，尤其後疫情時代，因應全球供應鏈重組，產業界要維持發展動能，對人才的需求更加強大，因此期待產官學合作的堅強陣容，能為台灣金融人才培育打下重要基礎。

    小英：台灣與烏克蘭站在一起

    蔡英文參訪中山大學的雙語校園時，烏克蘭籍學生伊庫娃也在學生群中，小英事後也在IG發文指出，伊庫娃告訴她感謝台灣對她的家鄉支持。她也告訴伊庫娃「We’ll do whatever we can for Ukraine. 」，台灣會盡所能全力支持烏克蘭，跟自由、民主的價值站在一起。

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