中山大學國際金融研究學院 總統揭牌

中山大學國際金融研究學院昨揭牌,總統蔡英文與金融業界代表共同見證。(記者王榮祥攝)

2022/03/05 05:30

〔記者王榮祥、許麗娟/高雄報導〕國立中山大學「國際金融研究學院」昨揭牌,總統蔡英文、高雄市長陳其邁、金融主管機關、及全台廿二家金融機構代表共同出席;蔡英文期許為台灣培育更多國際金融人才。

小英:產官學合作 培育金融人才

中山大學說明,研究學院預計三月底開放報名,初期將成立國際資產管理研究所,也開設永續金融、數位金融等微學程模組,並透過創新商業模式實作和全英語教學,培育國際資產管理與國際化營運管理人才。

蔡英文致詞指出,國際金融研究學院是台灣第一所、以國家重點金融領域成立的學院,尤其後疫情時代,因應全球供應鏈重組,產業界要維持發展動能,對人才的需求更加強大,因此期待產官學合作的堅強陣容,能為台灣金融人才培育打下重要基礎。

小英:台灣與烏克蘭站在一起

蔡英文參訪中山大學的雙語校園時,烏克蘭籍學生伊庫娃也在學生群中,小英事後也在IG發文指出,伊庫娃告訴她感謝台灣對她的家鄉支持。她也告訴伊庫娃「We’ll do whatever we can for Ukraine. 」,台灣會盡所能全力支持烏克蘭,跟自由、民主的價值站在一起。

