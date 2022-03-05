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    楠梓產業園區環評 環團籲台積電自帶綠電

    楠梓產業園區，昨舉行環評初審會議。 （記者李惠洲攝）

    楠梓產業園區，昨舉行環評初審會議。 （記者李惠洲攝）

    2022/03/05 05:30

    攸關台積電設廠期程 居民訴求護生態、推科技綠廊帶 環局：4/7前送專案小組再審

    〔記者蔡清華／高雄報導〕攸關台積電高雄設廠期程的「楠梓產業園區」環評初審會議昨天登場，多方環團、民間團體出席表達訴求，綠協主張放入循環經濟概念，地球公民基金會則籲台積電能「自帶綠電」，會議決議依委員、專家學者及各團體意見補充修正後，於四月七日前提送專案小組再行審查再行審查。

    綠協：放入循環經濟 社會共好概念

    會中專案小組委員針對楠梓產業園區健康風險評估合理性及正確性、空氣污染物抵換、減能減碳措施、廢水處理等議題予以審查，並請開發單位於第二次初審會中補充加強說明。

    會場外，楠梓區宏毅里長馮靖絨、宏榮里長陳宏榮等人拉布條訴求「守護生態公園、打造科技綠廊帶」，主張後勁的居住正義，保留生態公園。

    綠色協會理事長高雄大學教授曾梓峰表示，污染排除希望放入循環經濟以及社會共好的概念，公開讓大家看到如何被落實執行，打造碳認證基地。

    打造碳認證基地 園區應達到碳中和

    地球公民基金會代表鄧宇佑表示，台積電耗水耗能，總體年用電大概占高雄市民生用電的六成，希望台積電不僅可以促進綠電發展，還要自帶綠電；台積電雖承諾二○五○年淨零碳排，園區也要達到碳中和的要求。

    環保局張瑞琿表示，環評審查絕對尊重居民及環團的意見，並給予適度的參與表達及旁聽的機會，後續仍需再次召開初審會議，獲致結論後將提送市府環評審查委員會。

    楠梓產業園區開發規模廿九．八三公頃，主要作為台積電設廠，屬台灣中油土地，第一至一區已完成土壤整治，第三區土壤污染整治部分環保局正進行土壤採樣驗證。

    「楠梓產業園區」開發基地。 （記者李惠洲攝）

    「楠梓產業園區」開發基地。 （記者李惠洲攝）

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