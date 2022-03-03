為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    高雄透地雷達抓孔洞 新興區民生一路測到17處

    高市以透地雷達技術，整合3D管線平台，推動智慧路平，全面預防性檢測全市道路，副市長林欽榮親自操作使用。（記者陳文嬋攝）

    高市以透地雷達技術，整合3D管線平台，推動智慧路平，全面預防性檢測全市道路，副市長林欽榮親自操作使用。（記者陳文嬋攝）

    2022/03/03 05:30

    〔記者陳文嬋、黃良傑／高雄報導〕高市全國首推預防性智慧檢測路平，以智慧感測透地雷達技術，結合AI大數據分析，整合市府3D管線平台，發現孔洞立即修補，搭配路面刨鋪五公分，全面提升道路品質，副市長林欽榮強調「天坑之城」不會是高雄。

    發現孔洞立即修 已完成九處修補

    高雄市水利局、工務局合推智慧路平，由新興區民生一路打頭陣，偵測到十七處孔洞，已完成九處修補，另八處孔洞深一．五公尺，沒有立即危險，連線到3D管線平台，進行後續追蹤。

    今年將檢測250公里道路 逐年擴大

    林欽榮昨視察表示，高雄是工業城市，路面下陷大多因地下管線破損，引起土石流失往上掏空形成孔洞造成，水利局今年自籌一千萬元，鎖定雨、污水下水道設施周邊道路，預計檢測二百五十公里道路，逐年擴大全市道路檢測。

    林欽榮：「天坑之城」不會是高雄

    林欽榮指出，以透地雷達偵測地下孔洞，如有破損立即開挖修復，避免豪雨造成道路掏空，搭配路面刨鋪厚度五公分，全面提升道路品質，他強調，不能接受高雄被譏為天坑之城，天坑之城不會是高雄。

    水利局表示，今年優先選定災害潛勢高的下水道設施路段，如中山、中正、民生路、鳳山區林森路等，以智慧路平防患未然。

    此外，市府在鳥松區及內門區設置的三處區間測速系統，已經於前天再度啟用，首日取締違規共計四○五件。警方今提醒路過此三路段的車輛，如果平均速率超出上限，就會接到罰單。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    高雄市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播