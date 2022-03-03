高雄透地雷達抓孔洞 新興區民生一路測到17處

高市以透地雷達技術，整合3D管線平台，推動智慧路平，全面預防性檢測全市道路，副市長林欽榮親自操作使用。（記者陳文嬋攝）

2022/03/03 05:30

〔記者陳文嬋、黃良傑／高雄報導〕高市全國首推預防性智慧檢測路平，以智慧感測透地雷達技術，結合AI大數據分析，整合市府3D管線平台，發現孔洞立即修補，搭配路面刨鋪五公分，全面提升道路品質，副市長林欽榮強調「天坑之城」不會是高雄。

發現孔洞立即修 已完成九處修補

高雄市水利局、工務局合推智慧路平，由新興區民生一路打頭陣，偵測到十七處孔洞，已完成九處修補，另八處孔洞深一．五公尺，沒有立即危險，連線到3D管線平台，進行後續追蹤。

今年將檢測250公里道路 逐年擴大

林欽榮昨視察表示，高雄是工業城市，路面下陷大多因地下管線破損，引起土石流失往上掏空形成孔洞造成，水利局今年自籌一千萬元，鎖定雨、污水下水道設施周邊道路，預計檢測二百五十公里道路，逐年擴大全市道路檢測。

林欽榮：「天坑之城」不會是高雄

林欽榮指出，以透地雷達偵測地下孔洞，如有破損立即開挖修復，避免豪雨造成道路掏空，搭配路面刨鋪厚度五公分，全面提升道路品質，他強調，不能接受高雄被譏為天坑之城，天坑之城不會是高雄。

水利局表示，今年優先選定災害潛勢高的下水道設施路段，如中山、中正、民生路、鳳山區林森路等，以智慧路平防患未然。

此外，市府在鳥松區及內門區設置的三處區間測速系統，已經於前天再度啟用，首日取締違規共計四○五件。警方今提醒路過此三路段的車輛，如果平均速率超出上限，就會接到罰單。

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