陳其邁拚連任 趙天麟：最強母雞全力輔選

民進黨昨正式提名高雄市長陳其邁爭取連任，圖為陳其邁在澄清湖球場開球場景。 （擷取自陳其邁臉書）

2022/03/03 05:30

陳其邁：產業轉型 吸引大廠投資 盼再拚四年 讓高雄能驕傲的站在世界舞台

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁昨天獲民進黨正式提名爭取連任，他表示，高雄今天的成績，是市民朋友、歷任市長們共同努力，感謝近兩年來市民給他機會，支持他跟市府團隊用兩年拚四年，下一個四年會繼續拚，一定能再為城市轉型做出更精彩成績，讓高雄能驕傲的站在世界舞台。

端出政績 青年失業率六都最低

陳其邁昨接受網路節目專訪，被問到民進黨正式提名連任高雄市長，他提到近兩年任內政績，包括青年失業率由上任前六都最高到去年降至六都最低，去年全市營業總額更從年前四兆餘元攀升到五兆餘元。

陳其邁說，製造、服務業成長之餘，市府團隊積極招商，打造高雄成為南台灣科技走廊、半導體產業聚落，同時全力發展5G AIOT，讓產業持續轉型，吸引大廠投資，「對高雄來說，產業轉型尤其重要，要讓北漂高雄人回來」。

陳其邁：做出成績 讓北漂高雄人回來

針對可能的競爭對手，陳其邁笑說還不知道，自己一直忙著防疫、燈會、市政，沒特別關注其他政黨誰來選，也期待各政黨提出好人選。

趙天麟：市長、議員拚高票 府會雙贏

陳其邁認為，選舉最大對手是自己，機會給準備好的人，人民會選擇信賴的政治人物，會從長期表現來看，要自己不斷突破、自我超越。

民進黨高市黨部主委趙天麟認為，陳其邁是「最強母雞」，黨部會全力輔選挺邁拚高票、議會席次過半，一定要府、會雙贏。

在野黨：推人選 正視民生議題

國民黨市黨部主委許福明對陳其邁獲提名沒評論，強調會按既定步調、推出強力候選人；民眾黨高市黨部主委馮啟彥指出，高雄市長選戰不好打，要應付地方、中央兩股資源，期待各政黨正視空污、水資源等民生議題。

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