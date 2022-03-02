振興旗津觀光 3月底發行旗津券

民進黨立委賴瑞隆、李昆澤邀相關單位研商補助旗津觀光活動。 （賴瑞隆提供）

2022/03/02 05:30

疫情重創 立委賴瑞隆、李昆澤邀中央、市府商討 中央補助600萬、市府200萬辦活動

〔記者葛祐豪／高雄報導〕疫情重創旗津觀光，業者哀嘆生意掉了九成，自嘲愛河灣的台灣燈會有「無人機」表演，旗津則是「無人跡」。民進黨立委賴瑞隆、李昆澤昨天邀集中央、地方商討，中央同意補助六百萬元，市府則預計至少投入二百萬，總計至少八百萬元，預定三月底至四月底，辦旗津觀光活動及推出旗津券。

旗津社區安全 阿中部長掛保證

旗津在年初因受疫情影響，嚴重衝擊觀光旅遊，衛福部長陳時中於二二八連假時，特地到旗津大啖海鮮美食，替旗津的社區安全背書掛保證，這幾天旗津的人潮也逐漸回籠。

高市府於二月廿四日，向交通部觀光局提出「旗津地區產業振興觀光活動」計畫書，民進黨立委賴瑞隆、李昆澤，昨天邀集交通部觀光局長張錫聰、經濟部中小企業處副處長陳秘順、高市觀光局副局長孫春良等人開會研商。

春假、暑假旅遊旺季 應加大振興

賴瑞隆強調，旗津是高雄旅遊人次前三大熱門觀光景點，二○一九年旗津年旅遊人次突破六七一萬人，僅次於佛光山。去年因五至九月國內本土疫情升溫，旅遊人次大幅縮減至二七二萬。今年旅遊檔期最佳的農曆春節，又受疫情衝擊，損失可觀。

賴瑞隆、李昆澤要求交通部及經濟部應加大振興力道，把握春假、暑假旅遊旺季，刺激旗津觀光發展。會中達成決議，交通部觀光局同意補助五百萬元、經濟部中小企業處補助一百萬元，合計約六百萬元，補助高市府振興旗津觀光產業，市府的配合款預計至少有二百萬，總計約八百萬元。

立委：活動聚焦集中 發揮振興效果

賴瑞隆表示，旗津因配合防疫，大幅影響觀光商機，希望在三月底至四月底舉辦相關活動，讓大家知道旗津現在是安全的。李昆澤則要求高市觀光局，應將活動聚焦集中，在短時間內衝刺，有效發揮振興效果。

疫情重創旗津觀光，商家生意掉九成；圖為去年底在旗津沙灘舉辦的黑沙玩藝節。 （資料照，記者王榮祥翻攝）

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