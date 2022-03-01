追思228 陳其邁：歷史可原諒但不能忘

二二八事件中、高雄第一個衝突現場在酒家，如今變成在地知名火鍋店。（打狗文史在星會社、串門文化提供）

2022/03/01 05:30

75週年追思紀念會 受難者家屬指苦難還沒結束 促落實轉型正義

〔記者黃旭磊、李惠洲／高雄報導〕高雄市昨天舉行二二八事件七十五週年追思紀念活動，市長陳其邁表示，歷史可以原諒、但不能遺忘，自由民主不會從天上掉下來。

自由民主 是台灣人犧牲換來的

高雄市長陳其邁、副市長史哲及各界代表，昨天上午前往二二八和平紀念公園，陪同數十名受難家屬以百合花追思一九四七年三月遭屠殺親人，新古典室內樂團演奏「白牡丹」、「望春風」等樂曲。

市長：烏克蘭人正遭侵略 感同身受

陳其邁說，歷史可以原諒、但不能遺忘，和平公益是普世價值，七十五年前高雄人民面臨政府無差別鎮壓，如今烏克蘭人民同樣受到侵略，高雄燈會以黃、藍光支持烏克蘭，而自由民主不是天上掉下來，感謝勇敢的台灣人犧牲奉獻換來的。

高雄市二二八關懷協會理事長王文宏代表講述根據整編廿一師及要塞司令統計，消耗子彈九十三萬四千多發，立法院認證失蹤人口有十六萬六千多人，傷痛直到兩蔣過世才暫時平歇。

家屬盼政府速處理兩蔣遺體

王文宏率眾呼口號「落實轉型正義，上天保佑台灣」，隨即與陳其邁及家屬向紀念碑獻上百合，受難者、前高雄市參議員許秋粽孫女許瑞珍，帶妹妹向爺爺名牌獻花；許瑞珍落淚表示，爺爺在市府前被槍殺，奶奶許呂嫦娥當助產士，助產三萬多名嬰兒養活七個子女，想到那一輩的苦難就很難過。

王文宏指出，民進黨政府國會過半不處理轉型正義，還要敬拜殺人兇手，去年曾向當面蔡總統及蘇院長建議處理兩蔣大溪遺體，陳市長在台下也有點頭，「苦難還沒結束，轉型正義還要等多久」。

高雄市長陳其邁與高雄市二二八關懷協會理事長王文宏向紀念碑獻花。（記者李惠洲攝）

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