在台烏克蘭、俄羅斯人 同聲反侵略

2022/02/28 05:30

〔記者王榮祥、黃旭磊／高雄報導〕俄羅斯入侵烏克蘭引發全球撻伐，住高雄的烏克蘭人與俄羅斯好友，昨天一起現身立委趙天麟服務處反對侵略。來自烏克蘭的林歐莉亞哽咽表示，有心臟病的哥哥也上了戰場，希望台灣幫幫在台烏克蘭學生、跟自己的家鄉。

來自烏克蘭、嫁到高雄六年多的林歐莉亞，與住高雄十多年的俄羅斯好友Olga Gaiayda一起現身反對侵略。

Olga Gaiayda指出，聽到俄羅斯攻擊烏克蘭，她很心疼，林歐莉亞是她的好朋友，不希望親近的人在那邊打仗。

林歐莉亞則說，謝謝高雄市政府，昨天有看到燈會燈光秀看到自己國家的國旗，覺得非常感動，已把照片寄出去給所有烏克蘭親友。她說，俄羅斯不只轟炸軍事目標，也炸醫院、幼稚園，男性親戚很多人都領了簡單的武器自保，也接受軍方教導如何破壞俄羅斯的坦克車。

「此時此刻，我們都是烏克蘭人。」立委趙天麟說，已連繫教育部、外交部，先針對烏克蘭在台學生研擬協助方案，近期就會公布，後續也可能透過國際專戶，提供海外烏克蘭人必要協助。

台灣燈會前晚起在愛河灣及衛武營燈區，打出代表烏克蘭國旗的藍光及黃光。市長陳其邁說，支持烏克蘭人民意志，相信和平是人類普世價值，用武力入侵烏克蘭應該被嚴厲譴責，也透過高雄燈會表達台灣人民追求和平的意志跟決心。

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