為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    在台烏克蘭、俄羅斯人 同聲反侵略

    2022/02/28 05:30

    〔記者王榮祥、黃旭磊／高雄報導〕俄羅斯入侵烏克蘭引發全球撻伐，住高雄的烏克蘭人與俄羅斯好友，昨天一起現身立委趙天麟服務處反對侵略。來自烏克蘭的林歐莉亞哽咽表示，有心臟病的哥哥也上了戰場，希望台灣幫幫在台烏克蘭學生、跟自己的家鄉。

    來自烏克蘭、嫁到高雄六年多的林歐莉亞，與住高雄十多年的俄羅斯好友Olga Gaiayda一起現身反對侵略。

    Olga Gaiayda指出，聽到俄羅斯攻擊烏克蘭，她很心疼，林歐莉亞是她的好朋友，不希望親近的人在那邊打仗。

    林歐莉亞則說，謝謝高雄市政府，昨天有看到燈會燈光秀看到自己國家的國旗，覺得非常感動，已把照片寄出去給所有烏克蘭親友。她說，俄羅斯不只轟炸軍事目標，也炸醫院、幼稚園，男性親戚很多人都領了簡單的武器自保，也接受軍方教導如何破壞俄羅斯的坦克車。

    「此時此刻，我們都是烏克蘭人。」立委趙天麟說，已連繫教育部、外交部，先針對烏克蘭在台學生研擬協助方案，近期就會公布，後續也可能透過國際專戶，提供海外烏克蘭人必要協助。

    台灣燈會前晚起在愛河灣及衛武營燈區，打出代表烏克蘭國旗的藍光及黃光。市長陳其邁說，支持烏克蘭人民意志，相信和平是人類普世價值，用武力入侵烏克蘭應該被嚴厲譴責，也透過高雄燈會表達台灣人民追求和平的意志跟決心。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    高雄市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播