往旗山、美濃、六龜、茂林 可走9替代道

二二八連假天氣放晴回溫，昨連假第一天旗山老街附近車流增多。（記者黃旭磊攝）

2022/02/27 05:30

〔記者黃旭磊、劉禹慶／高雄報導〕二二八連假天氣放晴回溫，國道及旗山、美濃、六龜風景區昨天湧進車潮，由於台灣燈會無人機展演晚間登場，國道一號進入高雄市區的各交流道傍晚起出現塞車。

賞無人機車潮 塞國一交流道

高速公路局南區交控中心表示，二二八連假首日，國道南區（台南以南）車流量達一百八十七百萬車公里，與去年二二八連假相當，傍晚在國道一號南下九如、中正等交流道出現壅塞，與燈會無人機晚間展演有關。

至於白天易塞車路段，高公局指出，國道十號昨天上午東向往旗山、美濃及燕巢車多，下午回流塞在仁武西向鼎金系統；國道三號南下中寮隧道車多，國道一號北上岡山到楠梓路段上午車多、下午從台南仁德到岡山車多。

旗山、美濃及六龜、茂林景點也出現車潮，警方表示，已規劃九條替代道路紓解旗山老街等景點車流，往六龜、茂林地區可從國道十號下里港交流道接土庫堤防路，左轉直走至美濃龜山街接獅山街至台二八線右轉往六龜；往甲仙、杉林建議先由國道十號嶺口交流道下平面道路，接旗楠路左轉直行至旗山市區接中正路前往。

低雲幕影響 澎湖取消3航班

二二八連假第一天， 澎湖機場就受到低雲幕影響，取消三航班，影響二百零五位旅客，直到上午九點半航機正常起降。

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