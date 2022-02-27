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    首頁　>　高雄市

    旗津抗疫成功 市府3月推振興方案

    衛福部長陳時中、高雄市長陳其邁，和立委賴瑞隆等人一起走逛旗津沙灘。（記者王榮祥攝）

    衛福部長陳時中、高雄市長陳其邁，和立委賴瑞隆等人一起走逛旗津沙灘。（記者王榮祥攝）

    2022/02/27 05:30

    〔記者黃佳琳、王榮祥／高雄報導〕高雄旗津農曆年前遭遇本土疫情風暴，老街生意暴跌，成為史上最慘澹春節，隨著旗津居民和高市府努力，市長陳其邁宣布「抗疫成功」，衛福部長陳時中昨天特地南下走訪旗津商圈，為旗津的安全背書，陳其邁也透露下個月將推出旗津振興方案。

    陳時中昨在陳其邁陪同下，率中央流行疫情指揮中心團隊南下走訪旗津商圈，並進入旗津天后宮祈求疫情退散。陳時中表示，目前國內疫苗第三劑施打率相信可以很快達到五成，打疫苗雖然無法將疫情控制住，但跟拜媽祖一樣，「有拜有保祐，有打有保佑」，重症跟死亡率可以顯著下降。

    陳時中接著走入旗津知名的海產街品嚐新鮮海產料理，用餐後參觀旗津商圈與觀光市場為店家打氣，最後到旗津海邊悠閒喝著飲料、吃著大碗公冰，還走進沙灘踩踏柔軟的細沙。

    他說，旗津能在這麼短的時間把疫情控制住，相信市府港務單位，和居民、里長等人付出相當大的心血，讓國人見證旗津的疫情已經控制、消退，旗津有豐富的美食、美景，歡迎國人多多來訪。

    陳其邁也感謝旗津居民這段時間以來的配合，讓旗津能抗疫成功，市府將於三月初推出旗津振興方案，全力挺旗津，吸引觀光客到訪，「旗津社區傳播風險很低，相對而言非常安全」。

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