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    首頁　>　高雄市

    高雄1月酒駕車禍死亡1人 六都最低

    高雄市府召集運輸業「路口減速、停讓行人」宣誓，共同推動「我OK你先過！」路口停讓行人文化。（記者黃良傑攝）

    高雄市府召集運輸業「路口減速、停讓行人」宣誓，共同推動「我OK你先過！」路口停讓行人文化。（記者黃良傑攝）

    2022/02/25 05:30

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市死亡車禍居高難下，經全市警力努力，去年A1（廿四小時內死亡）車禍較前年減少十二人死亡成冤魂，副市長林欽榮昨天再指示交通局、警察局、教育局等單位，拚疫情也拚道安。

    去年A1車禍 較前年少12人死亡

    交通局統計，今年一月高市酒駕死亡人數一人，居六都最低，另據交通部統計交通事故，去年全市A1車禍人數減少十二人，三十天內因車禍死亡人數也下降十七人，去年車禍總件數較前年減少一六六一件、降四％，受傷人數減少三○三二人、降幅五％，整體交通事故數明顯下降。

    林欽榮感謝市民配合 持續取締

    林欽榮強調，將持續針對教育、工程、監理、執法方面加強外，也針對酒駕及機車交通事故提出防制作為，一年要下降五％很不容易，他感謝市民配合及市府團隊的努力。

    此外，去年最為人議論的酒駕議題，市府除向交通部建議加嚴酒駕罰則外，已針對酒駕好發路段排定攔檢勤務，增設多處酒測告知牌面，並提醒民眾酒精代謝問題，酒後至少要十至廿小時後再開車比較安全。

    另外，昨天也舉辦運輸業「路口減速、停讓行人」宣誓，道安促進會、外送平台業者、大高雄地區九大運輸業，共同宣誓透過運輸業的「職人響應」，推動「我OK你先過！」路口停讓行人文化。

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