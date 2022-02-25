高雄港疫情緩 陳其邁：旗津可辦婚宴

旗津地區過年遭疫情衝擊，遊客減少，圖為旗津輪渡站。（記者王榮祥攝）

2022/02/25 05:30

旗津放寬防疫措施 開放廟會、日照機構 市府3月中辦振興旗津經濟活動

〔記者許麗娟、葛祐豪、王榮祥／高雄報導〕高雄市昨天再增一人確診，為鳳山確診女台商的先生，十四日被匡列隔離，昨天採檢呈陽性，無社區傳播風險。因高雄港疫情趨緩，市長陳其邁昨天宣布，放寬旗津地區防疫措施，三月中旬將舉辦振興旗津經濟活動，歡迎大家到旗津觀光。

新增一確診為居隔者 無傳播風險

陳其邁表示，旗津區最後一例確診個案在二月二日，市府針對旗津社區全面普篩、造船廠人員每週兩次篩檢，以及旗津區呼吸道症狀就醫者採檢，至今無檢出PCR陽性，因此，即日起旗津區開放婚宴、廟會、教會、社區活動中心，關懷據點、C級巷弄長照站、失智據點和日照機構也開放服務，餐廳不再強制使用隔板，但需落實實聯制，不過，卡拉OK、小吃部唱歌仍須配戴口罩。

校外教學、畢旅等 可望3月開放

陳其邁說，非常有信心旗津社區是安全的，對於旗津振興活動約在三月中會配合春假推出，並保證「市長挺旗津」，振興活動一定會加碼。

至於高雄市二月底前禁止學校跨縣市活動、校外教學和畢業旅行，陳其邁鬆口，將觀察至月底，若疫情維持穩定，可望在三月一日或三月初開放，對於中央三月一日起開放部分活動可免戴口罩等措施，採與中央一致規定，並開放電影院影廳內可飲食，但醫院仍嚴格管制禁止探病。

高雄市醫師公會理事長賴聰宏、高雄縣醫師公會理事長王宏育昨天則共同呼籲，儘速完成第三劑疫苗接種，可降低四十六％感染Omicron風險，同時降低重症插管、死亡風險。

旗津店家配合防疫措施，過年及燈會生意慘掉九成。（記者葛祐豪翻攝）

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