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    首頁　>　高雄市

    高雄》迎台灣燈會 鐵道主燈光藝術點亮

    「哈瑪星光任務」三十八條百年鐵道點燈祝福。（高市府提供）

    「哈瑪星光任務」三十八條百年鐵道點燈祝福。（高市府提供）

    2021/12/26 05:30

    〔記者黃旭磊／高雄報導〕「二○二二台灣燈會在高雄」會前會，除了愛河灣耶誕主燈亮起來，駁二蓬萊區旁哈瑪星鐵道也以繽紛色彩搭配耶誕音樂點亮，讓百年鐵道洋溢著濃濃過節氣氛，一路亮到明年二月廿八日燈會結束。

    邀12藝術家進行光創作

    文化局長王文翠說，「哈瑪星光任務」曾榮獲二○一八年第一屆台灣光環境獎，耶誕節邀請十二名藝術家參與，尤洞豆、姚仲涵、黃怡靜、藍苡珊、古士宏、吳秉聖、陳依純、劉邁克、Sondes及劇場燈光設計師詹仁瑋、夏妤、林浩翔，共同以鐵道為載體，進行城市地景光藝術創作。

    哈瑪星光任務 一路亮到228

    「這也實在太夢幻了！」市區從耶誕夜起持續濕冷，數百名遊客於週休假日訪「哈瑪星光任務」燈區，欣賞百年鐵道園區草地三十八條弧型軌道橫跨，十二組藝術家裝設超過六十萬顆高亮度LED燈珠。

    高雄市副市長史哲昨天說，台灣燈會不只是節慶，更是城市夜照美學革新議題，而哈瑪連結歷史脈絡與地景，以光色搭配音樂推出耶誕版本，讓民眾感受到「光藝術」的體驗。

    駁二藝術特區園區「駁遊路」整排路燈調整成彩虹顏色，大義區C7、C8倉庫廊道間生長合抱雀榕，也安裝繽紛樹燈。

    台灣燈會會前會吸引超過十萬人潮。（高市府提供）

    台灣燈會會前會吸引超過十萬人潮。（高市府提供）

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