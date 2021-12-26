高雄》台積電厝邊 中油循環材料研發專區啟動

中油高煉廠舊有的一號倉庫，轉型為「粉體材料先進製程研發中心」。 （記者葛祐豪攝）

2021/12/26 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄產業轉型跨大步！中油高煉廠的循環材料技術暨材料創新研發專區，昨天舉行啟動儀式，中油預計投入六十億元開發，由於台積電高雄廠區就在隔壁，未來將連成一氣，帶動高雄經濟發展。

2025年起陸續完成

今年一月，「循環技術暨材料創新研發專區推動辦公室」已進駐中油高雄煉油廠，將以高雄市為核心示範場域，打造成為新材料循環重鎮，預計於二○二五年起，陸續完成中油綠能所、材料國際學院、材料創新研發中心。

帶動1.6萬就業人口

中油公司透過都市計畫完成變更，預計投入近六十億元，建構研發專區，估計能帶動一．六萬就業人數。

昨天的循環材料技術暨材料創新研發專區啟動儀式，經濟部王部長美花表示，循環經濟是政府「5+2產業創新計畫」之一，中油高煉廠舊有的一號倉庫，轉型為「粉體材料先進製程研發中心」，建構國際級的材料認證分析及檢測驗證平台，並引進工研院、中科院等單位進駐，將再生料源的技術開發，高值應用於化合物半導體材料產業。

高市副市長羅達生強調，中油高煉廠是行政院打造南部半導體廊帶的核心，選定原行政區內的十七公頃面積，打造「循環技術暨材料創新研發專區」。隨著台積電進駐高雄，許多供應鏈廠商也陸續宣布進駐走廊，往北串接橋頭、路竹至南科新興半導體製造聚落，可望為高雄產業帶來很大的轉型發展。

工研院副院長彭裕民表示，工研院團隊已進駐到專區，將新竹的研發能量逐步往南移動，投入戰略性材料開發與應用，在南台灣協助車用零組件廠，打造化合物半導體功率元件生態系。

循環材料技術暨材料創新研發專區啟動。（記者葛祐豪攝）

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