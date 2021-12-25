打造光影廊道 高雄火車站、公園路齊點亮

高雄火車站前中山路兩側路樹點亮場景。（記者王榮祥翻攝）

2021/12/25 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕二○二二台灣燈會在高雄啟動耶誕主燈後引發熱烈迴響，市府同步將高雄車站周邊商圈、鄰近駁二的公園路綠帶一起「點亮」，透過光環境營造，翻轉城市空間與節慶活動的思考與想像。

陳其邁：帶動城市空間美學改造

市長陳其邁昨表示，為迎接台灣燈會，市府從愛河智慧燈光改造、耶誕主燈展演，到針對高雄車站南北向道路中山、博愛路行道樹，及鹽埕區公園二路所打造之光影廊道，將「光」表現在不同載體、不同形式的運用。除重新定義和思考燈光與城市間的可能性外，也盼未來持續帶動城市空間美學改造，將設計、城市治理、燈光環境美學的概念，持續導入台灣燈會。

副市長史哲說，為讓民眾感受濃厚節慶氛圍，在「城市中軸線」的高雄車站周遭道路及鹽埕區公園二路沿路綠帶，規劃以環保能重複運用的照樹燈具布置、點亮路樹。

經發局長廖泰翔指出，本次點燈以高雄車站周邊光環境來營造出異國景觀風貌，重塑高雄印象，不僅保護原有面貌，也營造出更豐富的視覺體驗。

因考慮到這兩處路段車流量大、商家林立，原本燈光顏色混雜，設計重點在關閉人行道光源以減少光害，增加暖色系為主燈飾，達到渲染沿路整體性氛圍，讓周邊光環境融入商圈，增添不少色彩，也替逐步推進的「高雄表參道計畫」熱身。

中山、博愛、公園路點燈，即日起至明年二月廿八日止，中山、博愛路點燈時間為每日下午五時卅分至隔日上午六時；公園二路光影廊道則為每日下午五時卅分至廿四時，邀請民眾到現場漫步光影廊道，感受耶誕及跨年氣氛。

一．二公里長的公園路綠帶被點亮，左上方為駁二與大港橋。（記者王榮祥翻攝）

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