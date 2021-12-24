高雄耶誕主燈點亮 光彩綿延愛河灣

耶誕樹光影閃爍海面，迎接各地遊客重新感受愛河魅力。（記者黃旭磊攝）

2021/12/24 05:30

〔記者黃旭磊、李惠洲／高雄報導〕「叮叮噹、叮叮噹…」耶誕鈴聲響起，一棵棵光影耶誕樹搭配海面音樂，於愛河灣綿延七公里海面舞動六分多鐘，二○二二台灣燈會會前會、高雄耶誕主燈點亮，即日起至明年一月二日，每晚六點半至十點，每半點、整點展演一場，迎接各地遊客重新感受愛河魅力。

「要用上帝的視角，才能欣賞整個耶誕光彩」，副市長史哲昨晚六點半與副秘書長郭添貴、文化局長王文翠、觀光局長周玲妏及市議員邱俊憲、台灣基進主任張博洋及燈光總設計師賴雨農、主燈設計鹿米工作室吳玉麟點燈迎接遊客。

海面連動燈光綿延高流海音館到愛河七公里，由十二萬八千多個智慧控制點及無人機連動，將高流及七座橋樑化身全台最大耶誕光影展演舞台，演出期間，搭配第三十二屆金曲獎得主張德銘舞曲，潔白、翠綠耶誕樹在海面舞動，「Merry Christmas」歌聲迴盪海面，波光粼粼閃動光彩。

史哲說，市府團隊協力兩名天才型設計師完成，展演六分鐘搭配輕軌七橋、愛河灣燈光連動，規模龐大必須在不同地方，用上帝的視角才能領略全景。

賴雨農指出，愛河非常有潛力，夜景卻未能達到想像中的樣子，透過光環境改造，讓節慶展演納入城市生活，成為市民生活節奏一部分，而燈光在海面連動數量是全世界第一，只屬於高雄。

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