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    全國首座 高雄臨海污水暨再生水廠完工

    全國首座臨海污水處理廠暨再生水廠完工。（記者陳文嬋攝）

    全國首座臨海污水處理廠暨再生水廠完工。（記者陳文嬋攝）

    2021/12/24 05:30

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市全國首座臨海污水暨再生水廠完工，並有全國首創污水高級測試中心，將持續扮演產業領頭羊，並推動岡橋、楠梓再生水廠，已完成可行性評估，將爭取中央經費補助，力拚二○二六年、二○二七年供水。

    水利局打造全國首座鳳山溪再生水廠，今年百年大旱成為產業救命水，近來再完成臨海污水處理廠暨再生水廠，總經費四十五．五二億元，每日處理五．五萬噸污水量，生產三．三萬噸再生水，已開始供應產業使用。

    污水高級測試中心 供產業研發測試

    值得一提的是，全國首創污水高級測試中心，為產業研發測試平台，提供國內水處理技術，建構污水處理技術資料庫，提供政府相關研究單位使用。

    此外，臨海污水區初期接管率低，無法滿足再生水水源需求，水利局從高雄污水區跨域取水，深入凱旋路主幹管地下十多公尺，於主幹管中間穿鑿取水，克服困難破管取水艱辛。

    岡橋、楠梓再生水廠 完成可行性評估

    工程也將先進BIM技術導入廠區興建過程，以AR、VR進行4D檢視工程，減少施工與設計差異，副市長林欽榮肯定技術突破，將運用在市府更多公共建設。

    水利局表示，臨海廠未來推動再生水二期工程，整體日供水量將達六萬噸，提供經濟部工業局新材料循環產業園區產業用水，加上鳳山廠共可達十．五萬噸，結合楠梓廠七萬噸、岡橋廠三萬噸，將可日供水二十．五萬噸再生水，達到目前產業用水的一半。

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