為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    台積電中油高煉廠首期用地 審議通過

    中油高煉廠開發示意圖，圖中的「本計畫」區域，即是台積電第一期晶圓廠用地。（高市府提供）

    中油高煉廠開發示意圖，圖中的「本計畫」區域，即是台積電第一期晶圓廠用地。（高市府提供）

    2021/12/23 05:30

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕台積電在中油高煉廠第一期設廠用地，昨經高雄市都委會審議通過，未來可望增加一千五百人就業機會，產值約每年一五七六億元。

    中油高煉廠廿九點八三公頃特種工業區，變更為產業專用區案，昨天下午經高雄市都委會審議通過，未來將提供台積電進駐，做為第一期設廠用地。

    高市都委會主委、副市長林欽榮表示，今年四月行政院提出「美中科技戰下，台灣半導體前瞻科研及人才布局」，計畫利用半屏山北麓中油高煉廠區二三八公頃土地，規劃轉型為循環技術及材料研發、半導體先進產業，建立南部半導體材料S廊帶研發製造核心。

    其中，高煉廠原行政區五十五點四九公頃土地，設置循環技術及材料研發專區的都計變更案，已於今年十月六日經市都委會審議通過。

    可望明年如期交地

    高市府第二階段先行勘選中油高煉廠污染整治工程第三區土地，提供台積電作為設置第一期晶圓廠用地，預計於明年動工，二○二四年開始量產，可望增加一千五百人就業機會，產值約每年一五七六億元。

    目前台積電第一期設廠用地，土壤及地下水污染整治進度約為四十四點一四%，略超前進度，可望如期於明年交地建廠。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    高雄市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播