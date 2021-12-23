台積電中油高煉廠首期用地 審議通過

中油高煉廠開發示意圖，圖中的「本計畫」區域，即是台積電第一期晶圓廠用地。（高市府提供）

2021/12/23 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台積電在中油高煉廠第一期設廠用地，昨經高雄市都委會審議通過，未來可望增加一千五百人就業機會，產值約每年一五七六億元。

中油高煉廠廿九點八三公頃特種工業區，變更為產業專用區案，昨天下午經高雄市都委會審議通過，未來將提供台積電進駐，做為第一期設廠用地。

高市都委會主委、副市長林欽榮表示，今年四月行政院提出「美中科技戰下，台灣半導體前瞻科研及人才布局」，計畫利用半屏山北麓中油高煉廠區二三八公頃土地，規劃轉型為循環技術及材料研發、半導體先進產業，建立南部半導體材料S廊帶研發製造核心。

其中，高煉廠原行政區五十五點四九公頃土地，設置循環技術及材料研發專區的都計變更案，已於今年十月六日經市都委會審議通過。

可望明年如期交地

高市府第二階段先行勘選中油高煉廠污染整治工程第三區土地，提供台積電作為設置第一期晶圓廠用地，預計於明年動工，二○二四年開始量產，可望增加一千五百人就業機會，產值約每年一五七六億元。

目前台積電第一期設廠用地，土壤及地下水污染整治進度約為四十四點一四%，略超前進度，可望如期於明年交地建廠。

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