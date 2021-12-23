蓬萊舞台跨年 金曲卡司上陣

高雄出身的雙金樂團滅火器。（高市府提供）

2021/12/23 05:30

金曲歌王許富凱 雙金樂團滅火器 金曲最佳客語歌手楊淑喻

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府昨再公布蓬萊舞台卡司，包括新科台語金曲歌王許富凱、出身高雄的雙金樂團滅火器與金曲最佳客語歌手楊淑喻，「金」光閃閃陣容，將陪伴市民朋友迎接幸福的二○二二。

市府指出，最近攻蛋成功的許富凱出身高雄旗山，曾七度問鼎台語歌王，前六次都鎩羽而歸，今年正逢出道十年，終於以「拾歌」個人專輯，奪下最佳台語男歌手獎；奪金後，許富凱首唱就留給最支持他的港都。

金曲、金音的雙金得主滅火器樂團已成軍超過廿年，持續以音樂影像力回饋家鄉高雄，今年因高雄鐵路地下化，完成最後一哩路，滅火器樂團還特別創作「高雄驛起飛」獻給家鄉，跨年也將站上高雄蓬萊舞台，將新年的第一唱獻給港都。

第卅屆金曲獎最佳客語歌手楊淑喻（又名吉那），同時是客語創作樂團「吉那罐子」主唱，演唱功力深厚，以溫暖歌聲駕馭爵士、藍調和搖滾曲風，展現客家歌曲多變的驚喜面貌，這次將帶著創作歌曲，首度登上高雄跨年蓬萊舞台開唱。

台灣燈會會前會 熱力全開

高雄跨年晚會是「二○二二台灣燈會在高雄」會前會，高雄飽滿新創的藝術氣息，也隨著燈會到來持續發酵。

十二月卅一日晚上七點跨年晚會，高雄蓬萊、高流跨年雙舞台，史上最誇張的跨年晚會，邀你一起來！

金曲最佳客語歌手楊淑喻。（高市府提供）

新科台語金曲歌王許富凱。（高市府提供）

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