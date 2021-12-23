為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    蓬萊舞台跨年 金曲卡司上陣

    高雄出身的雙金樂團滅火器。（高市府提供）

    高雄出身的雙金樂團滅火器。（高市府提供）

    2021/12/23 05:30

    金曲歌王許富凱 雙金樂團滅火器 金曲最佳客語歌手楊淑喻

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府昨再公布蓬萊舞台卡司，包括新科台語金曲歌王許富凱、出身高雄的雙金樂團滅火器與金曲最佳客語歌手楊淑喻，「金」光閃閃陣容，將陪伴市民朋友迎接幸福的二○二二。

    市府指出，最近攻蛋成功的許富凱出身高雄旗山，曾七度問鼎台語歌王，前六次都鎩羽而歸，今年正逢出道十年，終於以「拾歌」個人專輯，奪下最佳台語男歌手獎；奪金後，許富凱首唱就留給最支持他的港都。

    金曲、金音的雙金得主滅火器樂團已成軍超過廿年，持續以音樂影像力回饋家鄉高雄，今年因高雄鐵路地下化，完成最後一哩路，滅火器樂團還特別創作「高雄驛起飛」獻給家鄉，跨年也將站上高雄蓬萊舞台，將新年的第一唱獻給港都。

    第卅屆金曲獎最佳客語歌手楊淑喻（又名吉那），同時是客語創作樂團「吉那罐子」主唱，演唱功力深厚，以溫暖歌聲駕馭爵士、藍調和搖滾曲風，展現客家歌曲多變的驚喜面貌，這次將帶著創作歌曲，首度登上高雄跨年蓬萊舞台開唱。

    台灣燈會會前會 熱力全開

    高雄跨年晚會是「二○二二台灣燈會在高雄」會前會，高雄飽滿新創的藝術氣息，也隨著燈會到來持續發酵。

    十二月卅一日晚上七點跨年晚會，高雄蓬萊、高流跨年雙舞台，史上最誇張的跨年晚會，邀你一起來！

    金曲最佳客語歌手楊淑喻。（高市府提供）

    金曲最佳客語歌手楊淑喻。（高市府提供）

    新科台語金曲歌王許富凱。（高市府提供）

    新科台語金曲歌王許富凱。（高市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    高雄市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播