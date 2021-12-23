導入5G建設 前鎮漁港晉升國際級

高雄港埠旅運中心（示意圖）力拚2022年6月完工，小英總統將出席剪綵儀式。（資料照，台灣港務公司提供）

2021/12/23 05:30

景觀綠美化及周邊道路整頓進度超前 將成智慧漁港的先驅

〔記者洪定宏／高雄報導〕斥資約六十億元的「前鎮漁港建設專案中長程計畫」，已如火如荼展開，其中高市府代辦經費約廿六點三億元，副市長林欽榮視察強調，不僅進度超前，更導入5G基礎建設，塑造國際級遠洋漁港的新風貌。

林欽榮指出，他昨天視察的重點是「前鎮漁港景觀綠美化及周邊道路整頓改善工程」，包含「人行道改善工程」、「供給管線及智慧路燈工程」及「植栽綠美化工程」，已於今年八月十七日開工，進度超前一％至三％。

林欽榮強調，該工程導入5G基礎建設，不僅能大幅改善港區人行環境、街道市容景觀，且是智慧漁港的先驅。

他表示，核心區域規劃已拆除「漁民服務中心」及「高雄區漁會大樓」間的圍牆，將漁港東二路部分，劃設為寬達卅公尺丶長度一百公尺的徒步區，以塑造入口意象及人流活動廣場，並選用茄苳、楝樹、黃連木等大型遮陰喬木約一百株，形成迎賓徒步綠廊，也設置大型電扶梯，串聯多功能水產運銷中心大樓。

建置智慧路燈 省電又省維修費

另外，港區既有的人行道面積約三萬平方公尺，將導入一百八十盞能偵測故障，及遠端控制發光強度的智慧路燈，預估每年可節省電費及維修費約廿二萬元。

林欽榮提醒工程團隊，務必在明年汛期來臨前加速施工，但要兼顧安全、品質及防疫。

港埠旅運中心 拚明年七月啟用

此外，高雄港埠旅運中心工程因故多次延期，台灣港務公司力拚明年六月完工、七月舉辦啟用剪綵儀式，總統蔡英文將出席。不過，受限疫情及缺工，相關日期恐怕仍有變數，但港務公司團隊將全力以赴，希望如期如質完工。

前鎮漁港改建進度超前，導入5G展現國際級智慧漁港風貌。圖為完工示意圖。（取自林欽榮臉書粉專）

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