反擊趙少康 陳其邁：民主邏輯錯誤

高雄市長陳其邁反擊趙少康說法，強調這是民主邏輯的錯誤，難道新北市有71萬人投萊豬不同意，也是強迫大家吃萊豬嗎？（記者葛祐豪攝）

2021/12/22 05:30

難道新北71萬人投不同意票 也是強迫大家吃萊豬

〔記者葛祐豪／高雄報導〕「戰鬥藍」領袖趙少康分析「禁止萊豬進口」公投選票結構，稱「高雄決定全台灣人吃萊豬」。對此，高雄市長陳其邁（見圖，記者葛祐豪攝）批說，這是民主邏輯的錯誤，難道新北市有七十一萬人投不同意票，也是強迫大家吃萊豬嗎？

陳其邁強調，民主的結果出來之後，就是要相信民主、尊重民主，民主的遊戲規則裡，選前的政策意見陳述，自由行使投票，對於結果都必須充分的尊重。

另對於公投結果，產業界擔心缺電危機，未來台積電也將進駐高雄，高雄是否會缺電？陳其邁重申「高雄不缺電」，過去長期是南電北送，高雄一年發電五百億度，只用了二八○億度，平均大概用了五十六％至五十八％，電力必須均衡發展。

民進黨高雄市黨部主委趙天麟批趙少康羞辱高雄人，籲選民明年地方選舉，用選票全面下架國民黨！台灣基進新聞部主任張博洋則說，國民黨在高雄屢戰屢敗，輸第四場了，還要把問題推給高雄人？

「邁向過半大聯盟」七名高市議員參選人昨到國民黨高雄市黨部舉牌抗議，並高呼「高雄人不是國民黨的戰犯」、「國民黨出來道歉」、「趙少康出來道歉」。

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