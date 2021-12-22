首座滯洪池遊戲場啟用 親子休閒樂園

高市水利局打造首座寶業里滯洪池遊戲場昨天啟用，親子在滑步車賽道玩樂。（市府提供）

2021/12/22 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市水利局打造首座寶業里多功能滯洪池遊戲場昨啟用受歡迎，三條彩色磨石子溜滑梯及一百九十公尺長滑步車賽道均檢驗合格，蜿蜒滑道體驗速度快感，充滿樂趣及挑戰性，忍不住一玩再玩，成為親子休閒好去處，其中綠色彎曲型溜滑梯將請專家評估後再開放。

寶業里滯洪池 乾季活化空間

民進黨議員康裕成建議市府推動首座有遊樂設施的滯洪池，水利局說，高雄每年十二月到隔年四月是屬乾旱季節，在不影響滯洪功能前提下，設置遊具設施，有助活化滯洪池空間，也能增加戶外活動，未來新設乾式滯洪池，均會考量搭配遊具設計，提供民眾休閒好去處。

草地滑步車賽道 挑戰騎乘快感

水利局斥資五百六十萬元，將寶業里滯洪池打造為多功能滯洪池，昨啟用以城堡花海迎賓；以底部平坦草地打造長一百九十公尺、寬三公尺的滑步車賽道，設計直線、彎道及連續坡面等地形變化，小朋友玩滑板、滑步車、溜直排輪，訓練身體平衡，挑戰騎乘快感。

斜坡建溜滑梯 大受孩子歡迎

水利局也利用斜坡興建三條彩色磨石子溜滑梯，高六公尺、平均長十八公尺，蜿蜒滑道體驗不同速度，一路溜到池底，速度快、很刺激，感覺像要飛出去，大受歡迎；並公告使用規定，適用年齡為五歲至十二歲，提醒雙手要扶著溜滑梯，保持身體平衡往下溜，禁止頭部朝下、平躺或站立。陳先生昨帶孩子來玩，他表示，溜滑梯超好玩，孩子直呼很刺激，滑下去感覺好像要飛起來一樣，玩起來十分過癮，連要回家了，還是忍不住再玩兩次。

營造綠蔭、草地 母女玩得開心

滯洪池也營造綠蔭、草地，親子樹下搭帳棚野餐，吳小姐稱讚環境很好，她帶一歲多女兒來散步，親近大自然很舒服；王小姐帶女兒來玩蛇板很開心，連寵物烏龜、兔子也來放風，運動、野餐、溜小孩及動物一舉數得，享受愜意生活。

綠色彎曲型溜滑梯暫不開放

近來有小朋友體驗溜滑梯，因速度過快、曲度太大造成碰撞，水利局考量小朋友肢體無法靈活控制，綠色彎曲型溜滑梯暫不開放，將請專家評估合適開放對象、改善曲度或速度等，調整後再行開放。

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