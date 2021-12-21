疑債務糾紛 男殺人棄屍後自首

2021/12/21 05:30

〔記者洪臣宏、葉永騫、黃良傑／綜合報導〕蘇姓男子向林姓男子追討九萬元債務不成，反遭勒斃棄屍高雄茂林山區，林男向屏東警方自首，警方帶林嫌在高一三二線六K處尋獲廿七歲蘇男屍體，檢方昨晚十點半解剖相驗死者，發現頸部有細金屬線圈活結纏繞住，確切死因待鑑定報告出爐，警方初步詢問林嫌，仍有部分疑點待釐清，因拒絕夜間詢問，檢警明早將再補詢問相關疑點，將會移送檢方複訊。

屏東縣刑警大隊表示，林嫌將債主勒斃棄屍於六龜山區後，經過四天後自知法網難逃，因為友人與屏東縣刑警大隊潘姓小隊長熟悉，於是聯繫前天深夜十點約在潮州自首，警方帶回屏東縣刑警大隊偵訊；嫌犯供稱因債務發生口角互毆，不慎將對方勒斃。

警方調查，蘇姓死者疑為地下錢莊成員，十五日南下向板車司機林嫌追討九萬元債務，相約下午五時在大寮區內坑里林嫌停放板車的大型車停車場談判。停車場監視器顯示，蘇男獨自開豐田牌小自客車到停車場談判地點，林嫌隨即騎機車抵達後，二人身影隨即被其他車輛遮掩在畫面上消失，不久就看到林嫌開著蘇姓死者的車子離開停車場。

為避免東窗事發，林嫌開了約百公里車程，到茂林山區高一三二線六K處邊坡棄屍，但屍體毫無遮掩，警方站在路旁就可目視到屍體位置。林嫌煞費心思棄屍，卻又在四天後自首，成為警方追查重點之一。他向警方供稱，因缺錢向蘇男一方借了九萬元，但實拿六萬九千元，相約每天還三千元，因還不出錢，蘇男相約談判。他說，兩人坐在車上談判起口角，蘇男出手掌摑他，他被激怒才會還手，兩人從車內打到車外，趁隙從後控制蘇男後，隨手拿了一旁繩子將他勒斃。

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