高雄》綠園道攀爬纜繩溜滑梯啟用 人氣旺

左營綠園道遊戲場不鏽鋼隧道溜滑梯高4公尺，結合攀爬網受歡迎。（記者陳文嬋攝）

2021/12/19 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市左營綠園道遊戲場昨啟用，引進國外符合歐盟規範的不鏽鋼隧道結合攀爬纜繩溜滑梯，還設有最夯的壺鈴等健身器材，讓大人可健身、小孩玩溜滑梯。

滯洪池內有溜滑梯 更親民

另外，寶業里有首座多功能滯洪池興建三條磨石子溜滑梯、二四五公尺滑步賽道於週一（廿日）啟用，成為親子新樂園。

綠園道內遊具 符歐盟安檢

水利局打造左營綠園道，榮獲今年行政院公共工程金質獎土木類特優獎，其中遊戲場緊鄰左營、鼓山區，爭取到營建署經費二千二百三十萬元，以自然地形變化設計，引進國外符合歐盟規範遊具，並完成安全檢驗。

攀爬網溜滑梯很受歡迎，不鏽鋼隧道結合攀爬纜繩，再搭配空中小屋複合式遊具，高有四公尺、長十八、寬十一公尺，將近二百平方公尺，更推出火車遊具、磨石子溜滑梯、轉轉樂、鞦韆等，滿足小孩探險樂趣。

遊戲場還設有時下流行的懸吊及壺鈴等健身器材，包括大轉輪、轉腰器、單槓等多樣體能訓練設施，並將活動場域延伸到南側大草坪，形同是戶外健身場。

寶業里滯洪池遊具 明啟用

此外，民進黨議員康裕成向市府爭取，第一座有遊樂設施的寶業里滯洪池，水利局斥資五六○萬元，打造為高市首座多功能滯洪池，興建三條磨石子溜滑梯，以及長二四五公尺滑步賽道，可玩滑步車、滑板與直排輪等，將於廿日啟用，以城堡花海迎賓，成為民眾休閒好去處。

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