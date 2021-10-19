愛心捐款湧入 陳其邁感謝藍綠各界

2021/10/19 05:30

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄城中城大火造成46人死亡慘劇，各界愛心捐款湧入高市社會局帳戶，截至昨下午4點，城中城指定捐款共計2776筆，金額近8800萬餘元。市長陳其邁表示，捐款優先用於罹難者家屬、傷者的慰助金，還有傷者日後生活重建、經濟支持與安置費用，協助他們恢復正常生活。

昨累計8.8千萬 優先用於慰助金

陳其邁昨上午在市立殯儀館景行廳前接受聯訪，他表示，高雄發生大火，同島一命、休戚與共，他感謝來自各界的關心，包括總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、國民黨主席朱立倫、前總統馬英九、前副總統吳敦義、立法院長游錫堃、監察院長陳菊、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁等。

陳其邁表示，目前加護病房14位患者，血氧濃度及整體身體狀況都好轉，住院患者有22位，持續由醫療小組給予最好醫療照顧，他也代表市府表達感謝。

社會局副局長葉玉如說，捐款將優先用於罹難者家屬及傷者的慰助金，還有緊急、短期旅館安置費用及傷者的醫療費。另外還有傷者或住民未來依親或租屋的補助，昨開始受理。

社會局也說，昨起受理申請依親或租屋補助，社工一對一服務，每戶6個月9萬元的補助只要審核通過，就會儘速發放。社會局出動130名社工，採「一對一社工關懷服務」及 「緊急短期旅館安置計畫」，每日提供受災民眾、傷者及罹難者家屬關懷陪伴、情緒支持並致送慰問金。

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