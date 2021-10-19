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    首頁　>　高雄市

    城中城1樓停50多輛機車 助燃惡火

    城中城死傷慘重，疑一樓違規停放五十多輛機車釀大禍。（讀者提供）

    城中城死傷慘重，疑一樓違規停放五十多輛機車釀大禍。（讀者提供）

    2021/10/19 05:30

    〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市城中城大火造成46死41傷慘劇，消防局昨陪同2名專家重返火場勘查，發現1樓廢棄商場違規停放50多輛機車，且幾乎都被燒成骨架，是造成住戶傷亡慘重的關鍵之一，專家研判一樓大量機車被引燃，形成極大的「火載量」，加上很多樓層沒有防火門或無法關門，導致大量濃煙沿手扶梯、樓梯、電梯井，快速往上竄， 最終釀成慘重的傷亡。

    專家研判形成極大的「火載量」

    為釐清火警的責任歸屬，市府組行政調查小組，市府人員昨陪同2名小組成員、警察大學陳姓教授及高雄科大蔡姓教授，重返火場勘查，希望了解包括建築物概況、起火點，防火門損壞情形，以及火流、濃煙上竄的方向。2專家也想了解火災與消防設備有沒有相關。

    是造成慘重傷亡的關鍵之一

    2名專家納悶為何消防隊員抵達時，1、 2樓已全面燃燒，目前雖不排除人為因素外，實地勘查現場後，發現1樓廢棄商場違規停放50多輛機車，且幾乎都被燒成骨架，研判是造成慘重傷亡的關鍵之一。

    專家認為，一樓室內原是廢棄商場，卻違規停機車，且完全沒有消防設施，當50多輛機車被引燃時，造成大量濃煙沿著廢棄商場往上竄，如果各樓層有防火門還可擋住部分濃煙，但實地勘查後，卻發現各樓層的防火門，不是被拆掉，就是無法關閉，以致濃煙快速沿著手扶梯、樓梯及電梯井往上竄，而造成慘重傷亡。

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